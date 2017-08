Venezuela: cómo pasó de ser del puesto 5 al 23 para las exportaciones argentinas

La crisis económica e institucional que atraviesa Venezuela tiene como consecuencias la desvinculación de ese país del comercio internacional en general. En particular, el comercio bilateral con Argentina se ubica hoy casi 70% por debajo del récord de 2013, en tanto que el país bolivariano pasó de ser el quinto principal mercado para Argentina al 23er el año pasado.

De acuerdo a un informe realizado por la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales, “Argentina se encuentra ante los efectos de haber tenido una relación amparada por vínculos políticos, y ahora la crisis en Venezuela impide mantener una relación fluida”.

Entre los obstáculos que encuentra la consultora, figuran las dificultades de pago por parte de Venezuela, la nula sintonía política entre los gobiernos, la caída de la demanda en Venezuela y la desvinculación creciente de ese país por su estrepitosa crisis política e institucional.

A su vez, el informe considera que “Argentina puso en riesgo negocios -sectores como lácteos, pollos o maquinaria agrícola fueron impulsados desde el gobierno “K” y hoy se encuentran con problemas en el mercado de destino- por exportaciones a un mercado que “cultivó” por amistad, y ahora por su crisis política y económica decrece económicamente”.

Historia de una relación

Hasta 2015 Argentina privilegió la relación con Venezuela, al punto tal que se convirtió en uno de los destinos de mayor crecimiento de exportaciones argentinas durante los gobiernos kirchneristas.

En los últimos años, las exportaciones argentinas a Venezuela fueron: en 2009, de u$s 1.041 millones; en 2010 de u$s 1.475.567 millones; en 2011 de u$s 1.869 millones; en 2012 u$s 2.225.391 millones; en 2013 las cifras de ventas llegaron a u$s 2.295 millones y en 2014 Argentina exportó a Venezuela u$s 2.104 millones.

En 2015 Venezuela comenzó a verse afectada por su crisis interna, la tendencia se revirtió y las exportaciones a Venezuela alcanzaron u$s 1.370 millones. En 2016, con el gobierno de Mauricio Macri, continuó la tendencia a la baja y se exportar u$s 707 millones. Así las exportaciones argentinas a Venezuela han descendido 69% desde el record de 2013.

En los primeros 5 meses de 2017 las exportaciones a Venezuela alcanzan solo u$s 87 millones de dólares y son las menores a los países de Sudamérica.

Así, si se considera que en 2003 la Argentina había exportado a Venezuela sólo u$s 139 millones, se constata que las ventas argentinas hacia Venezuela se elevaron entre 2003 y 2013 (año del máximo monto) en unos 2.150 millones, un 1.540%. O sea que las exportaciones a Venezuela crecieron 14 veces en el período.

Venezuela había llegado en 2012 a ser el 6to principal mercado para Argentina en el mundo (era el 13ro en 2011) y el mercado más importante en Sudamérica entre los países que no son vecinos. Y en 2013 se ubicó -récord- como el 5to principal destino (sólo lo superaron Brasil, China. EEUU y Chile) de las exportaciones argentinas.

En 2015 Venezuela retrocedió al 7mo lugar como destino de ventas argentinas y en 2016 Venezuela al 23er destino para las exportaciones argentinas.

Venezuela y el Mercosur

En tanto, de acuerdo a un informe realizado por la consultora ABECEB, la relación comercial entre el Mercosur y Venezuela creció significativamente hasta 2013, año en el que comenzó a declinar de manera precipitada.

El saldo a favor del Mercosur llegó a un nivel récord de u$s 5.787 millones en 2013, y a partir de ese año y en línea con la crisis económica que atraviesa ese país, el saldo se redujo un 40%, alcanzando 2.375 millones en 2016.

Venezuela ingresó al Mercosur en agosto de 2012. Ese año, las exportaciones a ese país sumaron u$s 7761 millones, en 2016, las ventas hacia ese destino se redujeron a u$s 2807 millones.

En lo que hace a las importaciones, en el año de incorporación totalizaron u$s 1981 millones de, mientras que el cierre del año pasado fueron apenas 433 millones.

Con el 52% del total, Argentina es el socio del Mercosur que tiene un peso mayor en las exportaciones a Venezuela, mientras que Brasil con el 96% es el principal importador.

Las mayores caídas de exportaciones a Venezuela desde 2012 a 2016 se dieron en el rubro alimentos, con el 53,7%: carne bovina, leche, maíz, azúcar y miel, alimentos para animales, arroz, vegetales y café.

Las principales bajas de las importaciones desde Venezuela al Mercosur son los combustibles (fundamentalmente petróleo) que se derrumbaron el 83,7% y los productos químicos con el 16%.