Duhalde: "No sé a quien votar, me hubiese gustado votar a Lavagna”

El expresidente Eduardo Duhalde aseguró hoy que a días de las PASO todavía no sabe por quien votar, ya que le hubiese gustado que el exministro de Economía Roberto Lavagna estuviera en las listas como candidato y no lo está.

“No sé a quien votar. Me hubiera gustado votarlo a Lavagna pero no está como candidato”, reconoció Duhalde quien lamentó que la gente no sienta ganas de ir a votar.

En diálogo con La Red, admitió además que nunca votó por un candidato que no fuese peronista y adelantó que en provincia tendrá que definirse entre Florencio Randazzo o Sergio Massa.

Al ser consultado sobre si la expresidenta Cristina Kirchner “fue” respondió con un tajante “Si, por supuesto”.

“La historia no camina para atrás. Puede hacer una buena elección en el Conurbano. Tiene 15% de aprobación nacional”, analizó y dijo que no es méritor de la ex funcionario, si no que responde a que “el Justicialismo siempre tiene esa adhesión”.

Al ser consultado sobre el rumbo del Gobierno, aseguró que no le gustaría “estar en los zapatos del Presidente”.

“Gobernar es cada día más difícil. El crimen organizado avanza. Hereda cosas muy graves, no se puede parar la deuda externa, y la interna para que contar”, apuntó y remarcó que la gestión muestra “claroscuros”