"Nosotros no mentimos ni nos escondemos, eso nos diferencia del resto"

Desde que dejó de ser juez federal en 2007, Guillermo Montenegro fue una referencia directa del PRO, especialmente durante su gestión como ministro de Justicia y Seguridad porteño en los dos mandatos como jefe de Gobierno de Mauricio Macri. Luego llegó el denominado "exilio" hacia Montevideo para ser embajador en Uruguay y, 18 meses después, la confirmación de su precandidatura para diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Tercero en la lista, aspira a llegar a un cargo parlamentario por primera vez.

¿Qué piensa qué le puede aportar al Congreso en caso de ser electo diputado?

Creo que hay un debe histórico del diputado bonaerense hacia su provincia, más allá del signo político. En Jujuy o Salta, por ejemplo, si el legislador que los representa no cumple con su tarea como corresponde, lo esperan en el aeropuerto para pedirle respuestas. Considero que se tiene que trabajar en una agenda conjunta en temas clave como lo presupuestario y el combate de las drogas.

¿Presentará algún proyecto para solucionar la problemática del narcotráfico?

Venimos trabajando en iniciativas que llevaremos al Congreso, pero necesitan ser debatidas. Sobre todo hay que acelerar las investigaciones en trámite para poder empezar a desterrar a las mafias, que es un trabajo que está haciendo la gobernadora Vidal con mucha dedicación, al punto de que, por seguridad, tiene que estar viviendo en una base militar. En muchos países, las organizaciones narcos han pasado a ocupar el lugar del Estado.

¿Qué otra solución urgente necesitan los bonaerenses?

La seguridad, que va de la mano del narcotráfico también. Pero estamos en camino de lograr una provincia más segura. En muchos casos ya lo hemos demostrado, porque la gran diferencia de este gobierno con el resto es que nosotros no mentimos ni nos escondemos. Nos decían que íbamos a sacar los planes sociales, y no sólo no lo hicimos, sino que los ampliamos y mejoramos.

¿Y la situación económica? ¿Se recuperó la sociedad del impacto de la suba de tarifas?

Yo me encuentro con gente que me dice, ya sea desde lo económico o desde la seguridad, a mí el cambio no me llegó. Le respondo que ya le va a llegar, porque esto lleva tiempo y se tuvieron que tomar decisiones de fondo que eran necesarias. La provincia de Buenos Aires, con el peronismo, tuvo décadas de abandono, y recién ahora, con gestión, se está dejando atrás esa situación.

¿Qué cambios nota en estos 20 meses de gestión provincial de Vidal y de Macri en Nación?

Sin dudas, un gran paso fue encarar decisiones para solucionar la crisis habitacional que existe. Yo les digo a mis sobrinos que ahora pueden acceder a créditos por 30 años, que es una posibilidad única comparado con otros tiempos. Yo, por ejemplo, pude comprar mi casa en siete años. Era impensado poder pagar una cuota a tan largo plazo, no había algo así.

¿Piensa que un triunfo de Cristina en la Provincia puede complicar las expectativas de crecimiento del Gobierno?

No pienso en Cristina, no es nuestro problema. Lo que buscamos desde Cambiemos es poder explicar por qué la que todos dicen es la provincia más rica del país tiene la mayor cantidad de pobres. Por eso se está trabajando muy fuerte en las obras de infraestructura, que son centarles para que se desarrolle todo el resto.

Se habló mucho de los motivos de su ida a Uruguay, cuando lo mencionaban como ministro. ¿Se sintió afuera del Gobierno?

No, porque siempre fui parte de este equipo, al punto que muchos funcionarios vinieron a verme a Uruguay, que era un país con el que no exitía una relación diplomática seria. Un día vino Macri y se reunió con Tabaré Vázquez y en una charla de 20 minutos resolvieron esa distancia. Faltaba coherencia y la logramos, por eso cuando me tocó viajar acepté las condiciones, como miembro del equipo.

¿Habla con Macri? ¿O lo hace a través de Vidal?

Hablo siempre con él, desde que compartimos en el gobierno en la Ciudad y también cuando estuve en Uruguay. Charlamos de política, pero también de la familia, de amigos en común con los que coincidimos en eventos como el casamiento de su sobrina. Y con Mariú (por Vidal) estamos en contacto constante. Como ya lo he dicho, ella le está poniendo el cuerpo a la campaña. Y nosotros estamos para ayudarla.