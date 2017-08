Sospechas de corrupción dejan al borde de la renuncia al vicepresidente de Uruguay

Todo comenzó con el famoso título de licenciado en genética humana, que nunca tuvo. Y de allí en más no hizo otra cosa que desbarrancarse, y no porque alguien le hubiese hecho una zancadilla. El vicepresidente Raúl Sendic dijo ser lo que no era y quizás eso, así, aislado, y en el ámbito de la política local no era tan grave.

De hecho la Justicia lo exoneró de responsabilidad penal ya que nunca hizo uso de ese título inexistente. Pero Sendic quizás pensó que así como dos números negativos dan un positivo, dos mentiras iban a parir una verdad, pero no. Y entonces fue y vino con que el título sí, el título no, que viene de Cuba, que no viene, y al final, reconoció el error. Pero al final.

Públicamente lo apoyó, pero ¿imaginan cómo le pegó esto al presidente Tabaré Vázquez, quien hace de la cuestión académica y el respeto a la ciencia algo parecido a una religión?

Para entonces ya habían empezado a llover a nivel político, y luego ante la Justicia, una serie de denuncias de la gestión de Sendic al frente de ANCAP.

Un negociado turbio con una empresa holandesa que se vio beneficiada con el precio del petróleo; un negocio con la cal que no pasó por llamado a precios; una extraña triangulación para saldar una deuda con Pdvsa que abre la sospecha sobre tráfico de influencias; la construcción de un remolcador que debe haber sido el más costoso de la historia para que la petrolera siguiera contratando el servicio de terceros; una supuesta evasión de impuestos por parte de la mayor empresa del país; la construcción de una planta de bioetanol que, según empresarios que fueron perjudicados, costó el doble que lo que debería.

En todos estos casos se sospechan ilegalidades, pero además hay otros asuntos en los que no parece haberlas aunque sí revelan al menos falta de prudencia en el uso del dinero de todos, como una fiesta organizada por ANCAP que costó u$s 370.000. Hace poco, al final, Sendic reconoció que pudo haberse excedido en el gasto.

El escenario es el de una tormenta perfecta. Quizás por eso en ámbitos políticos del oficialismo empezó a manejarse como una hipótesis plausible la renuncia de Sendic a la vicepresidencia.