Consenso opositor en el Congreso por la ley de emergencia alimentaria

Luego de una jornada de protesta con múltiples ollas populares en la Ciudad de Buenos Aires, bloques opositores y movimientos sociales presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de emergencia alimentaria, iniciativa resistida por el Gobierno. Con las firmas de Lucila de Ponti (Movimiento Evita) y Federico Masso (Libres del Sur), el texto prevé reorientar partidas hasta un monto de

$ 10.000 millones en dos años, garantizando el acceso a una Canasta de la Economía Popular (CAEP) para niños y jóvenes de hasta 16 años de edad en situación de vulnerabilidad. Además de los bloques de los autores, el proyecto tiene el apoyo del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), el Frente Renovador (FR) y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

En el marco de la presentación del proyecto, la organización Barrios de Pie montó ollas populares a primera hora frente al Obelisco, al mediodía en las inmediaciones del Congreso y en varios puntos de acceso a la Capital Federal, a fin de visibilizar el drama social del hambre y la malnutrición. Esa fue la antesala de la exposición en el Congreso de la iniciativa, que busca fortalecer las partidas presupuestarias para merenderos y comedores comunitarios.

Representantes de Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) articularon el texto con los diputados opositores. En respaldo a la inciativa, participaron de la conferencia de prensa las diputadas Diana Conti (PJ-FpV), Cecilia Moreau (FR) y Nathalia González Seligra (FIT), así como el senador Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV) y el precandidato a diputado por el massismo Daniel Arroyo.

En la presentación, cuestionaron la ausencia de representantes del oficialismo, quienes decidieron no dar el debate para no desentonar con la postura del Ministerio de Desarrollo Social, que ya adelantó su rechazo a debatir una propuesta de estas características luego del esfuerzo que significó a fines del año pasado la sanción de la ley de Emergencia Social, que había sido impulsada por los mismos actores.

La reunión, en que los bloques opositores se comprometieron a poner en agenda la iniciativa este mismo año parlamentario, fue conducida por De Ponti. "Tenemos que tener como prioridad número uno las necesidades urgentes que atraviesa nuestro pueblo. No alcanza con decirlo en discursos de campaña", afirmó la diputada del Movimiento Evita. Su intención es que el proyecto recorra el mismo camino que la ley de Emergencia Social, que tuvo por disparador a la masiva movilización de San Cayetano, que se repetirá este lunes.

Masso advirtió que el 43% de los menores que asisten a comedores tiene problemas de malnutrición y precisó que en el período de la lactancia el problema se incrementa al 57%. "No nos podemos quedar tranquilos hasta discutir este año esta ley en el recinto", remarcó.

El dirigente de la CTEP Gildo Onorato lamentó que "ningún legislador oficialista" haya estado presente. En la misma sintonía, el coordinador de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, pidió: "En esta mesa de trabajo tiene que estar el Gobierno nacional". Y evaluó que su responsabilidad como dirigentes es arribar a una "respuesta posible" que aún "con limitaciones" siempre "ser mejor que la nada".

Arroyo, en tanto, advirtió que "está claro que hay más pobreza", fenómeno que se ve reflejado en la caída del consumo de leche y en el aumento de los casos de tuberculosis. Mientras que Abal Medina se comprometió a trabajar en el Senado para lograr la aprobación de la ley una vez que logre media sanción el Diputados. Además, al igual que Conti, garantizó su apoyo al proyecto de expropiación de Pepsico. "Cuenten con el apoyo del Frente para la Victoria. Así como apoyamos la expropiación de Pepsico, cuenten con nosotros", enfatizó la diputada kirchnerista.