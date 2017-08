El Gobierno licita Letes por u$s 600 millones

El Gobierno anunció ayer una nueva licitación de Letras del Tesoro (Letes) por u$s 600 millones a 196 días de plazo.

En un comunicado, el Ministerio de Finanzas indicó que la recepción de ofertas comenzará el martes 8 a las 10 y finalizará el día siguiente a las 15

La licitación se realizará por adhesión; es decir que, a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal (VN). El precio de suscripción será de u$s 985,19 por cada u$s 1000 de VN, lo que representa una tasa nominal anual (TNA) de 2,8%.

De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta u$s 50.000. En concreto, será una oportunidad para los pequeños ahorristas de comprar dólares a un precio menor que el que ofrecen los bancos, en plena incertidumbre por el escenario pre-electoral.

La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en pesos como en dólares estadounidenses y el tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación ‘A‘ 3500 del martes 8 de agosto de 2017.