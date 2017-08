Pérez Volpin: "Larreta tiene buenas ideas pero escasos resultados"

Débora Pérez Volpin fue durante 12 años la cara del noticiero Arriba Argentinos, que se emite por Canal 13. Y pese a tener una larga trayectoria en los medios, decidió renunciar a las cámaras para pasar del otro lado de la pantalla como precandidata a legisladora porteña por Evolución, la fuerza de Martín Lousteau. "El contacto con la gente lo tengo desde hace tiempo para darle visibilidad a sus problemas pero ahora quiero hacer cosas, entrar en acción", dice.

La periodista se queja porque los argentinos solemos expresar disconformidad a la hora de votar y se termina castigando a un candidato en lugar de apoyar al que realmente los convence. "Nosotros valoramos el ejercicio de la democracia, por eso proponemos un espacio diferente con muchas propuestas para mejorar la calidad de vida de los porteños. La idea es que reciban lo que merecen a través de los impuestos que pagan", expresa en diálogo con 3Días.



- ¿La fama juega a favor o en contra de tu candidatura?

-No me gusta hablar de fama. Prefiero decir que mucha gente me conoce por haberme desempeñado en un rol con exposición pública a través de la televisión. Ser periodista tampoco es un profesión fácil, a veces te eligen y otras no. Por eso no puedo decir que me juega a favor, aunque sí me da una cercanía al pueblo. Lo vivo todos los días en las charlas con los vecinos y el recorrido de los barrios en esta campaña intensa. Creo que no es ni una ventaja ni desventaja en comparación de otros políticos, sino que implica un compromiso mayor porque la gente me conoce, cree y confía en mí.



- ¿Cómo ves la situación política y social del país?

-Se necesita mucho trabajo para mejorar. Quiero que a Macri le vaya bien así nos va bien a todos. La propuesta de Evolución es sumar haciendo una critica constructiva, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, distrito del cual nos diferenciamos de Cambiemos, ocupando un lugar desde afuera con muchísima voluntad y esfuerzo para que conozcan nuestras propuestas. Hay mucho problemas, como la inseguridad, y sería muy útil implementar el mapa del delito digital. La policía de la Ciudad, que fue un logro después del esfuerzo en tratar de unir la Metropolitana con la Federal, tuvo sus dos primeros jefes de policía presos y la corrupción llega a todos los niveles. Ahí hay que hacer mucho porque no son eficientes. Veo pocos policías en las calles y me gustaría más prevención. El abordaje sobre la inseguridad tiene que ser integral. Si la policía esta dotada de equipamiento con el mapa del delito podemos cruzar información de cada barrio y estudiar sus modalidades, no jugar al gallito ciego.



- ¿Por qué hay tantos paros y cortes de calles?

-Esto está vinculado a un descontento social y da la sensación de que el país no arranca. Todo está interrelacionado, es una cadena. Uno de los eslabones es que el salario pierde valor, como producto de la inflación, y las paritarias son insuficientes. Y eso lleva a que se realicen manifestaciones. Pero me gustaría hacer una diferenciación entre la movilización por el descontento social y el piquete, que es la voluntad de cortar y perjudicar al otro para dar visibilidad a un problema. No hace falta tener una ciudad sitiada durante horas.



- ¿Qué diferencias y similitudes encontrás entre el gobierno actual y el anterior?

-El gobierno de Cristina Kirchner tuvo buenas ideas pero los resultados se desviaron completamente del sentido original. A eso, sumale las sospechas de corrupción y las causas judiciales que enturbian cualquier posibilidad de futuro a pesar de que sirva ponerse en el lugar de víctima política para presentarse como candidata. La impunidad y la corrupción es algo que no debería pasar más. En cuanto a la gestión de Macri, me gusta la pluralidad de voces. En la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta tiene buenas ideas pero escasos resultados y el presupuesto está orientado a embellecer ciertas áreas, como la peatonalización de la Avenida Corrientes, que va a costar cerca de 280 millones y estaría bueno que sea utilizada en otras zonas.



- ¿De Vido debe ser desaforado?

-Desde Evolución se planteó en el Congreso la preferencia por el desafuero para no ser cómplices de la impunidad. No puede ser un elemento de campaña tratar la corrupción. Ni la defensa cerrada que tuvo Julio De Vido, que deja entrever quienes recibieron favores y tienen compromisos políticos para defenderlo, ni pedir el voto como hace Cambiemos para tener más bancas y así poder expulsar a un diputado. Si el Gobierno quiere tener los dos tercios en las cámaras del Congreso nacional, no habrá lugar para la disidencia ni a la pluralidad de voces. No necesariamente todos tienen que pertenecer al mismo partido político para ponerse de acuerdo en una idea tan importante.



- ¿Cómo se soluciona el problema de la violencia de género?

-La violencia de género necesita más presupuesto. Hoy no llega a representar un dígito de lo que estipula la ley 26.485, que ya tiene ocho años. El Estado debe hacerse cargo de prevenir, proteger y asistir a las mujeres que viven esta situación. El femicidio es el lamentable último eslabón de la cadena sobre la que no se está trabajando.



- ¿Por qué crees que los políticos se buscan novias de la farándula?

-No lo sé. Supongo que a ellos le da más visibilidad. Pero también me gustaría saber por qué mujeres de la farándula buscan o aceptan ser novias de políticos. ¿Cuál sería el beneficio para ellas? Es algo que no entiendo.



- ¿La grieta se va a cerrar?

-La grieta se puede llegar a cerrar en la medida en que podamos elaborar este tema y madurarlo. Si es conveniente para dos partidos políticos alimentar la grieta no va ser fácil. Por eso, nosotros tenemos que ser un puente y escuchar lo que está pidiendo la gente. n 3D