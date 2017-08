Sanz: "Entre aumentar la competitividad y bajar el déficit el Gobierno optará por lo primero"

n ¿Qué va a pasar en el Congreso después de octubre? ¿Cómo van a llevar adelante, por ejemplo, la reforma tributaria si no logran anudar consensos?

-Explicitar los temas a la sociedad y hacer jugar a todos los protagonistas. Si vos planteás una reforma tributaria y esa reforma está dirigida a bajar impuestos... ¡de esto nadie habla! Lo vamos a discutir con la sociedad. Hay maneras inteligentes de ampliar la base de sustentación, de modificar el esquema impositivo.

- ¿Va dirigida a bajar impuestos o a bajar el déficit esa reforma?

-Bajar impuestos para darle competitividad a la economía, que es más importante que bajar el déficit. Entre aumentar la competitividad de la economía y bajar el déficit, el Gobierno va a optar por la competitividad. Todas las reformas tendrán que ver con eso, porque aumentando la competitividad, inmediatamente empezás a generar una relación distinta entre el PBI y el déficit. Podés mantener a valores nominales el gasto público en la medida que puedas levantar el PBI y ése es el camino virtuoso. Yo aconsejo eso y estoy convencido de que el Presidente tiene eso en la cabeza. Tener una reforma tributaria para bajar impuestos y la laboral para generar mejores condiciones de blanqueo e incorporación de trabajadores.

- El kirchnerismo advirtió que se viene la "flexibilización laboral"...

-¿Qué querés que digan en campaña si no tienen argumentos? Lo dijeron en 2015, que venía el ajuste, la privatización, la eliminación de programas sociales, todas las plagas de Egipto y no ocurrió nunca. ¿Por qué creerle a los mismos tipos que siguen vaticinando catástrofes cuando la realidad indica que vamos para otro lado?