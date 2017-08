Tras una orden judicial, el sábado bajarán peajes de las autopistas porteñas

La jueza Elena Liberatori, titular del juzgado N° 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso que el Gobierno porteño y la concesionaria AUSA deben bajar el precio de los peajes de las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno e Illía.

Lo hizo a través de una resolución en la que establece un tope de 28,8% a la suba del peaje, lo que en los hechos obliga a una rebaja ya que los últimos aumentos habían ascendido hasta un 80%.

Según informaron desde el bloque Nuevo Encuentro (EN), en el Frente para la Victoria, (FPV), dos de cuyos legisladores, José Cruz Campagnoli y Andrea Conde, son los autores del amparo que motorizó la causa judicial, “desde este viernes quienes circulen en auto en horario no pico en las autopistas Perito Moreno/25 de Mayo pasarán de abonar $40 a $32,30 y de $55 a $38,64 en hora pico; mientras que quienes lo hagan por la Illia pasarán de $17 a $12,88 en horario no pico y de $25 a $19,32 en hora pico. Cabe recordar que previo al aumento establecido por el gobierno pagaban $25 y $30 en hora no pico y en hora pico respectivamente en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo; y $10 y $15 en la Illia”.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte aseguraron a Cronista.com que, pese a que apelarán la medida, llevarán adelante la rebaja de precios pero a partir del sábado. "Son 24 horas después de la notificación, que no llegó. Calculamos que será el sábado. Vamos a cumplir la medida mientras recurrimos a la Cámara", anticiparon.

La jueza tomó esta decisión al dar por “incumplida la medida cautelar dictada” el pasado 4 de julio, en la cual dispuso “la suspensión parcial del aumento fijado en el cuadro tarifado dispuesto en el Decreto 72/2017”, y ordenó la readecuación de la tarifa de acuerdo a un criterio justo y razonable a fin de “evitar un perjuicio irreparable en el patrimonio de los usuarios de la red de autopistas”.