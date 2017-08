Peralta insultó a Kicillof y de Cristina dijo que "era una reina de Java"

El exgobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, confesó la mala relación que mantenía con la expresidenta Cristina Kirchner durante su mandato, al revivir las reuniones que tenía con la ex jefa de Estado en la Casa Rosada donde lo recibía como si fuera una "reina Java" y se iba “con la guita abajo del brazo”. Además tildó al ex ministro de Economía, Axel Kicillof de “pendejo soberbio” y “pelotudo marca cañón”.

“Yo me peleaba con Cristina a los gritos pero silla de por medio y me iba con la guita abajo del brazo para pagar los sueldos, porque si no me esperaban 300 mil tipos acá que me prendían fuego la provincia. Pero eso es negociar y había que pelearse con Cristina cuando tenía el 54 por ciento de los votos y no le tocabas el culo ni con una caña de pescar. Vos entrabas a Olivos y parecía una reina de Java; o con Kicillof, pendejo soberbio, un pelotudo marca cañón que entendía que el país era la Capital Federal. Ni te cuento De Vido y José López”. disparó el dirigente justicialista en una entrevista con el portal Leta P.

Peralta además fue consultado por la gestión de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y las problemáticas económicas de la provincia, y respondió: “Ellos están jugando en el escenario nacional, están victimizándose para que Cristina se victimice con (el presidente, Mauricio) Macri. Porque si no, vos no podés entender porque Máximo (Kirchner) lo putea a Macri en todos los idiomas y la tía a los 10 minutos le va a pedir 500 palos. No se hace política así”.

El exgobernador estimó que deberían sobrarle “500 palos” a la gestión de Alicia Kirchner. “Hacé la cuenta del mes pasado: 1.077 de la “copa” (Coparticipación) nacional, ponele 380 de regalías petroleras, agregale 500 de la recaudación provincial, 45 de regalías mineras. Esa suma da un poco más de 2 mil millones. 950 es la masa salarial del sector activo y 550 de los pasivos, te sobran 500 palos. No le busques ninguna vuelta. Es información oficial”, argumentó.