Aseguran que Cambiemos saldrá “bien parado” gane o pierda contra el kirchnerismo

A poco más de dos semanas de las elecciones primarias (PASO), el director de la consultora Poliarquía Alejandro Catterberg aseguró que el partido oficialista Cambiemos “va a salir mejor parado” de los próximos comicios gane o pierda contra el kirchnerismo. Aunque aclaró que será una “mejora relativa”.

Esta mañana en diálogo con radio Mitre, Catterberg sostuvo que “independientemente” de si el ex ministro de Educación y precandidato a senador Esteban Bullrich le gane o no la ex presidenta y también precandidata Cristina Kirchner, “a Cambiemos le va a ir mejor”.

“Según nuevas proyecciones, (Cambiemos) suma ocho senadores mientas que el Partido Justicialista pierde seis y el bloque se divide tras la llegada de Cristina Kirchner a la Cámara Alta. Va a haber un Senado más parecido a Diputados. De los 24 senadores que se van, tres son de Cambiemos eso explica por qué les va a ir bien", detalló.

Con respecto a la Cámara de Diputados señaló que prevén que Cambiemos sumé 12 diputados y esté cerca de los 100, lo que si bien no les da el quórum de 129, representará una “mejora relativa”.

Por otro lado, Catterberg reveló que en las provincias en donde “se espera un triunfo de Cambiemos” se ubica Mendoza y Corrientes, sumado a la Ciudad de Buenos Aires.

“En Tucumán, Chaco, San Luis, e incluso Córdoba” al partido del presidente Mauricio Macri “le iría mejor de lo que le fue a Macri en esos lugares en 2015”.

En tanto, dijo que la “principal dificultad” que tiene Cambiemos en Buenos Aires “es el conurbano, por la situación económica” que impactó de lleno sobre los bonaerense tras los aumentos de tarifas.

“Hoy Cambiemos tiene menor margen de ganar que en Octubre, sí es que la economía termina repuntado con proyectan en los próximos meses”, concluyó.