Vidal se desmarcó del Gobierno y puso la reforma jubilatoria en el freezer

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, sostuvo hoy una definición tajante sobre la reforma previsional, en el sentido de que no está en agenda para luego de las elecciones de octubre, al tiempo que consideró una “mentira” que piensen subir la edad jubilatoria. En una entrevista en TN, que compartió con Esteban Bullrich y Graciela Ocaña, candidatos en su distrito por el oficialismo.

La jefa de estado provincial aseguró que cualquier cambio en el regimen previsional recién podría darse a fines de 2019.

La posición de Vidal contrastó con las últimas declaraciones de funcionarios del Gobierno, entre ellos el propio presidente Mauricio Macri, quien se limitó a decir ayer que “no habrá nada raro” en un eventual cambio en el sistema previsional. El titular del PAMI, Emilio Basavilbaso, insistió también ayer en la posibilidad de la libre elección de mantenerse trabajando pasada la edad del retiro.

Entre otras definiciones, la gobernadora aseguró, en A dos voces, que "no subestimamos a Cristina" y recordó que "hay gente que la apoya". "No subestimamos a Cristina. Hay gente que, más allá de los hechos de corrupción, la sostiene", dijo.

De todas formas, recordó que "hay otras opciones" a la hora de votar y afirmó que "el voto no es de nadie. No hay que subestimar al votante, algunos creen que pueden usarlos para sus carreras políticas y que las personas no se dan cuenta", según sintetizó el portal del canal TN.