Cambiemos denuncia irregularidades y pide intervenir el Poder Judicial de San Luis

El interbloque Cambiemos de la Cámara de Diputados presentó hoy un proyecto de ley para pedir la intervención federal del Poder Judicial de San Luis “en atención a la grave inseguridad jurídica y la arbitrariedad manifiesta” por su intromisión en la vida interna de los partidos políticos y en contra de las decisiones del frente Avanzar y Cambiemos, oficialista a nivel nacional, luego de las internas del domingo pasado convocadas por el gobierno provincial.

En los fundamentos el proyecto denuncia que la justicia provincial “totalmente adepta al poder de turno” hizo competir en la elección primaria no obligatoria del frente Avanzar y Cambiemos que realizó el domingo, “a candidatos que no fueron oficializados ni proclamados por la Junta Electoral partidaria” y “en su mayoría no son siquiera afiliados a algunos de los cinco partidos que integran la Alianza Transitoria Avanzar y Cambiemos por San Luis”.

La justicia electoral dispuso que en la reciente elección Primaria Abierta y Simultánea (PAS), en la que apenas participaron 2.800 ciudadanos, se votara una sola lista del Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis –la única a la que le otorgó el aval- que es la que tiene sintonía con el gobierno local y no con el Cambiemos a nivel nacional.

Se trata de la nómina Comité Raúl Alfonsín, integrada por el ex senador radical Jorge Agúndez, Horacio Quevedo y otros radicales disidentes, que se formó tras no acordar con la lista que llevaba como candidato a senador nacional al ex gobernador y ex aliado de Rodríguez Saá, Claudio Poggi y la mayor parte de la UCR puntana.

El diputado radical José Riccardo (San Luis), acompañado en una conferencia de prensa por los jefes de los bloques nacionales de la UCR, Mario Negri, y del PRO, Nicolás Massot, acusó al poder político puntano de acompañar a “un proceso de resoluciones judiciales prácticamente escandaloso” y convalidar “un proceso viciado de toda nulidad, amañado y absolutamente reñido con el sistema republicano de independencia de poderes”.

Riccardo dijo que así, el gobierno provincial que conduce Alberto Rodríguez Saá “ha tratado de imponer una lista ilegítima, ilegal, que ha sido rechazada por el propio Frente, constituida por miembros de esa lista que no pertenecen a ninguno de los partidos políticos que lo integran”, al tiempo que “proscribió a la única lista oficializada por Avanzar y Cambiemos por San Luis”.

Además, el diputado sanluiseño indicó que “la provincia gastó 50 millones de pesos para que menos del 1 por ciento del electorado fuera a votar esta farsa judicial y electoral, que afecta gravemente la independencia de poderes, la independencia de los partidos políticos y, por supuesto, a la voluntad electoral”.

Riccardo anunció que el Frente oficialista a nivel nacional llevará su reclamo a la Corte Suprema de Justicia con la esperanza que se expida antes de la elección de octubre próximo.