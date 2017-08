Randazzo trató a Macri de “chico malcriado y caprichoso”

El precandidato a senador nacional por Cumplir, Florencio Randazzo, advirtió hoy que si al “Gobierno le va medianamente bien en las elecciones, va a profundizar el ajuste”, y acusó al presidente Mauricio Macri de tener el “comportamiento de un chico malcriado y caprichoso que no se hace cargo de nada” frente a las dificultades que atraviesa el país.

Tras denunciar que la ex presidenta y postulante a senadora Cristina Fernández se “sigue manejando de una forma bastante soberbia”, Randazzo equiparó a Macri con la ex jefa de Estado en cuanto a la falta de “autocrítica”.

“Son muy parecidos, esta es una enfermedad de los presidentes que asumen responsabilidades y pierden contacto con la realidad muchas veces; y eso es preocupante porque son refractarios a las críticas, no escuchan”, cuestionó el ex ministro del Interior y Transporte kirchnerista.

En diálogo con radio La Red, Randazzo descalificó expresiones del titular del Ejecutivo quien ayer, desde Corrientes, apuntó a los candidatos de la oposición, a quienes les endilgó tener la "caradurez de decir que vienen a solucionar las cosas" cuando son los mismos que “dejaron deudas y ruinas” cuando les tocó gobernar.



“Es parte del comportamiento de un chico malcriado y caprichoso que no se hace cargo de nada”, contraatacó el ex ministro y dijo no sentirse aludido por la arremetida del Presidente contra sus adversarios políticos.



Randazzo replicó: “Yo no dejé nada destruido, al revés, honré con mi gestión cada uno de los desafíos que asumí; los argentinos pueden hoy hacer mejor el documento, pueden sacar el pasaporte sin tener que coimear a nadie, pueden subirse a un micro con la SUBE, pueden tomar en un tren digno”.



“Esa apreciación que tiene el Presidente no es sana para la Argentina; cuando uno asume una responsabilidad debe hacerse cargo de las responsabilidades que asume”, advirtió e insistió en asegurar que de ninguna manera se sintió aludido por la embestida de Macri: “Yo he sido un comprometido con todo lo que he hecho y he tenido logros que hoy disfrutan los argentinos”, remarcó.

Al renovar sus cuestionamientos por el rumbo económico, Randazzo vaticinó que “el Gobierno va a profundizar el ajuste, si le va medianamente bien en las elecciones” de octubre.

“Profundizar el ajuste significaría tocar la caja de jubilación y pensiones”, ejemplificó y aprovechó para manifestarse en contra del proyecto oficial de discutir a futuro un eventual aumento de la edad para jubilarse.

Para Randazzo, “ampliar la edad jubilatoria es, primero, sacarle un derecho ya consagrado a muchos que están por jubilarse y trabajaron toda su vida y, después, ponerle un tapón al ingreso de jóvenes al mundo laboral, que ya de por sí es complicado”.

“A mí no me parece que ese sea un camino correcto, al contrario, no es bueno”, sentenció.

El ex ministro kirchnerista insistió en sus críticas contra Cristina Fernández, su rival electoral por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires.

“Cristina no hace autocrítica y se sigue manejando de una forma que a mi criterio es demasiado soberbia”, remarcó y reflexionó que desde el espacio que lidera la ex mandataria “no se comprendió que cuando en el 2015 perdimos es porque habíamos hecho cosas que la sociedad no estaba de acuerdo”.

Randazzo insistió en que “Cristina candidata pone en discusión el pasado‘, así como ‘el Gobierno esconde los problemas”.