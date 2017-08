Fuerte crisis en la actividad petrolera de Chubut

La actividad petrolera en Chubut sigue sumando conflictividad. Ayer Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, anunció que sus contratistas desvincularon 195 trabajadores en su yacimiento El Tordillo de la cuenca del Golfo San Jorge.

El director de asuntos públicos de Techint, Luis Betnaza, confirmó los despidos y dijo a El Cronista que "hay que evaluarlo en base cómo es el negocio petrolero. Hay una oportunidad de inversión fuerte en Vaca Muerta por el precio sostén del gas y el convenio laboral. Chubut tiene áreas más maduras y se hicieron inversiones que tal vez se retomen en el futuro", explicó. "No pedimos precio sostén para Chubut. Cuando uno termina un edificio, no hay necesidad de hacer otro urgente", ejemplificó Betnaza, para quien los "compromisos asumidos con la provincia" hacen que "probablemente" vuelvan a la actividad en el Golfo San Jorge, "pese a que anteriores inversiones no dieron rentabilidad".

Según Tecpetrol, los despidos se suceden "después de haber aplicado un Acuerdo Laboral durante los últimos 15 meses con acuerdo gremial- donde se suspendió al personal con percepción de 70% del salario". Pero que la empresa tiene que "adecuar" su situación.