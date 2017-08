No es la post verdad, es la realidad

Contrariando a todo el establishment político que dice que estas elecciones de medio término son el reino de la ‘post verdad’, todos los días compruebo que hay una única verdad, la realidad.

La realidad de los obreros o empleados de las pymes del interior bonaerense que trasmiten su miedo a perder el trabajo o a que se precaricen sus condiciones laborales. Muchos ya comenzaron a cobrar el aguinaldo en cuotas o el recorte de horas de trabajo.

Más desesperante es la realidad de aquellos que no tienen un empleo en blanco y saben que ante cada oportunidad que pierden habrá cientos de postulantes que bajarán esa retribución inmediatamente.

El segundo y el tercer cordón del Conurbano está cada vez más pauperizado y allí se ve la cruda realidad. La caída brutal de las clásicas ‘changas’ no figura en ninguna estadística del INDEC de Todesca, tan irreal como el de Guillermo Moreno pero con blindaje mediático.

Pero se trata de cientos de personas que suman puntos al ejército de desocupados que roza el 13% en forma oficial. Si traducimos esos ‘números’, nos dan 31 puntos de pobreza y casi 8 puntos de indigencia.

Trágica es la situación de los productores hortícolas del cinturón de Bahía Blanca, La Plata o La Matanza. Por un kilo de cebolla que los consumidores pagan $ 15, ellos reciben $ 2. Por un kilo de morrones que en las verdulerías cuesta hoy entre $ 60 y 90, los productores reciben $ 10 o 15.

Esa es la realidad cotidiana. No la que quiere imponer la gobernadora Vidal a fuerza de una millonaria pauta publicitaria. Ella dice ‘Juntos podemos’ y sonríe. Así se lo guionó su gurú Jaime Durán Barba. Ese make up nos cuesta u$s 50.000 por mes a los bonaerenses.

Por eso hoy no hay ‘post verdad’, hay realidad, la que sufren los bonaerenses cada día.