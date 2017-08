El primer paso, es rechazo global; luego, medidas específicas

No importa quién vota, sino quién cuenta los votos". El domingo, Venezuela mostró la deprimente verdad en palabras que supuestamente pronunció Stalin. Oficialmente, 8 millones de personas votaron a favor de los delegados elegidos a dedo que permitirán al partido socialista de Venezuela modificar la constitución y gobernar por decreto dictatorial. Sin embargo, las bocas de urna revelaban que en realidad concurrieron a las urnas unos 3 millones de venezolanos, mayormente empleados del sector público forzados a hacerlo. Claramente, el ejercicio no auditado fue un fraude. Según la constitución, también fue ilegal. La pregunta es qué hacer con eso.

La condena internacional contra Nicolás Maduro, el matón que gobierna Venezuela, no tardó en llegar. Estados Unidos, Canadá, la UE, el Reino Unido, España y los países más grandes de Latinoamérica _incluyendo Brasil, México y Argentina_ dijeron que desconocen el resultado de la votación. Rusia es una notable excepción.

Tal rechazo multilateral llega tarde. Gran parte del mundo actuó con vergonzosa lentitud al momento de condenar el autoritarismo, la corrupción y los abusos de derechos humanos cometidos por el régimen de Caracas. Pero este nuevo multilateralismo es sólo un primer paso. Lo ideal sería que Maduro escuche el llamado a respetar el orden constitucional de Venezuela, negociar con la oposición y llamar a elecciones libres. Lamentablemente, usó los últimos esfuerzos de mediación para ocultar la inacción. Incluso fracasaron los intentos del Vaticano.

Es por eso que ahora las sanciones están sobre la mesa. Hasta ahora, Washington sabiamente aplicó sólo medidas específicas contra las figuras del régimen. Congelar los activos en dólares de las personas sancionadas tiene la ventaja de censurar a los líderes clave del régimen sin perjudicar a venezolanos inocentes. Para evitar las acusaciones de "agresión imperialista norteamericana", otros países ahora deben unirse. Los bancos en Europa y el continente americano podrían revelar información financiera sobre los funcionarios públicos que han enviado al exterior fondos estatales robados. El único riesgo verdadero es que esas sanciones lleven a los funcionarios corruptos a cerrar filas en forma aún más hermética.

Washington ahora está analizando enfoques más extremos, como prohibir que Estados Unidos importe crudo venezolano. Dado que Venezuela vende cerca de la mitad de sus exportaciones de petróleo a Norteamérica, esta "opción nucle ar" implicaría enormes costos para Caracas, incluyendo un probable default de sus bonos soberanos por u$s 70.000 millones. Pero esas sanciones amplias tienen escasos antecedentes de éxito; simplemente miremos a Cuba.

De todos modos, el tiempo hará lo suyo. Devastada por el mal manejo, la economía de Venezuela se contrajo a una tercera parte en cuatro años. Las condiciones sólo pueden empeorar. En mayo, las importaciones cayeron en un tercio comparado con el año pasado. La producción d e petróleo sigue disminuyendo. Y el caos institucional sólo se profundizará cuando la asamblea constitucional comience este año. Bien puede haber una pelea interna en el poder. Definitivamente habrá protestas en las calles. La ilegitimidad de la asamblea también plantea una pregunta existencial: ¿quiénes son exactamente las autoridades legítimas con las que deben tratar los gobiernos extranjeros? Todo el país entra en un limbo legal.

En algún punto, a medida que se despliega esta catástrofe, hasta Maduro tendrá un incentivo para hablar. Elecciones libres a cambio de algún tipo de inmunidad para funcionarios será, aunque desagradable, lo mínimo e indispensable para cualquier acuerdo final. Mientras tanto, hay una única acción que debe emprender el resto del mundo: prepararse para brindar ayuda humanitaria a gran escala. A esto llegó el socialismo venezolano del S.XXI, la llamada revolución.