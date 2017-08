El consorcio es igual a la política

Toda reunión en Argentina se termina convirtiendo en una reunión de consorcio, no podemos – todos- ponernos de acuerdo ni siquiera en un horario lógico para sacar la basura".

Esta frase, la escribí pensando que nuestro ser nacional es contrera, revolucionario, e intestinal, es idiota. Es muy común que prive el interés particular sobre el general. Jugamos un partido con alto desgaste energético y nos llenamos de goles en contra. En la política, aún frente a situaciones de fondo incontrastables como la pobreza, inseguridad y corrupción, hay gente que está en una vereda o en la otra simplemente por el hecho de en qué vereda están otros. No se elige lo que corresponde, sino lo contrario a quienes piensan distinto, a veces aunque sea un papelón.

Por ejemplo, se debate sancionar a un corrupto, pero como lo presenta fulano que pertenece a un grupo que piensa distinto al mío en otras cosas voy a estar en contra aunque no quiera o no deba estarlo. Pero es general, una reunión de consorcio sirve como ejemplo. Traten de lograr un mínimo consenso: saquemos todos la basura a las 21 y así muchos ejemplos más. Pasadas 3 horas de reunión, ¿a qué conclusión llegamos?

En la negociación según William Ury hay que evitar negociar sobre posiciones y hacerlo sobre intereses (hay mucha diferencia entre ambas) y concentrarse en las cosas que estamos de acuerdo para tender un puente de confianza para llegar a un objetivo común que nos beneficie a todos. Sigamos fracasando por el camino del individualismo o comencemos un camino de acuerdos, aclarando enfáticamente que dialogar no alcanza, hay que acordar, decidir e implementar. Lo dijo Ortega y Gasset: "Argentinos a las cosas".