La balanza comercial con Brasil tuvo en julio el mayor déficit de la historia

Rojo, rojo, rojo. Ése es el color que describe el resultado de la balanza comercial con Brasil en el séptimo mes del año. Según datos oficiales, relevados por la consultora Abeceb, el déficit en el intercambio bilateral fue de u$s 800 millones en julio, el máximo resultado negativo a nivel mensual para la Argentina en la historia comercial con Brasil.

"Producto del fuerte incremento en las importaciones y el débil desempeño de las exportaciones, el saldo comercial bilateral registró un déficit de u$s 800 millones en julio, el mayor rojo mensual con Brasil en la historia", indicó un informe de Abeceb, realizado en base a datos del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios brasileño.

El resultado de julio se explica por una caída de 5,3% interanual en las exportaciones, que totalizaron u$s 714 millones, y una expansión del 48% en las importaciones respecto de 2016, que ascendieron a u$s 1514 millones en el séptimo mes de este año. El consecuente déficit de la balanza comercial representa una expansión del 196%, indicó Abeceb, a la vez que "consolida un déficit acumulado de u$s 4510 millones entre enero y julio, 75,1% por encima del valor registrado en el mismo periodo de 2016".

Los motivos del mayor déficit

Entre los motivos por los cuales se profundiza el rojo comercial, Abeceb indicó que está relacionado con mayores compras por parte de la Argentina de vehículos brasileños, al mismo tiempo que caen las exportaciones de commodities, autopartes y medicamentos.

Abeceb explicó que el crecimiento de las importaciones se explica "nuevamente" por "la compra de vehículos automotores", que se consolidó como "el principal factor de impulso, con un aumento estimado de las ventas de autos de origen brasileño en Argentina de más de 42%". "A su vez, continúan liderando las compras a Brasil los productos ligados a la agricultura, como maquinaria agrícola, soja en grano para procesar e insecticidas, y a la construcción, como camiones e insumos de hierro y acero, entre otros", detalló el informe.

En el caso de las ventas argentinas a Brasil, que registraron una caída interanual superior al 5%, la consultora que dirige Dante Sica informó que "la merma se explica por menores ventas de malta, cebada, maíz, trigo, poroto negro, ajo fresco, insecticidas, aleaciones y barras de aluminio, autopartes y medicamentos".