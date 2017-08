La recuperación tiene gusto a poco: mejora la economía pero no el PBI per cápita

Nuestras primeras estimaciones indican que el nivel de actividad local registró un alza interanual de 4% en junio de 2017, logrando promediar una tasa promedio anual de crecimiento de 1,6% durante el primer semestre de 2017 y de 2,6% durante el segundo trimestre. De esta manera, se alcanzó el cuarto mes y el segundo trimestre consecutivo con registros positivos en esos términos de comparación.

En tanto, la serie con ajuste estacional registró un incremento mensual de 0,9% durante el sexto mes de 2017, la segunda alza mensual consecutiva, ubicándose ya 1,3% por encima del cierre de 2016 (diciembre). En el caso del segundo trimestre, el correspondiente promedio para la serie con ajuste estacional, resultó 1% mayor al inmediatamente anterior y superó en un 2,1% al registrado durante último trimestre de 2016.

La comparación con 2015 también resulta esclarecedora en más de un sentido. En particular junio 2017 (serie original) continuó ubicándose casi 1% por debajo del valor correspondiente al mismo mes de ese año. En tanto que en el caso del segundo trimestre dicho guarismo fue de -1,1%. Asimismo, el promedio del primer semestre de 2017 fue levemente inferior al de igual periodo de 2015 (-0,2%).

La evolución de la actividad económica

Ahora bien. Si bien el promedio del primer semestre de 2017 resultó prácticamente igual al del mismo periodo de 2015, no hay que perder de vista que la población acumuló un alza superior a 2% durante esos dos años. Ergo, el PIB per cápita del primer semestre de 2017 sería más de 2% inferior al del mismo período de 2015. Esto no es nuevo, la economía argentina no logra sostener crecimiento en términos per cápita desde 2011, lo que, por un lado, necesariamente implica que hace varios años que nos venimos empobreciendo y, por el otro lado, es clave para explicar porque para muchos esta recuperación aún tiene gusto a poco. Hacen falta muchos años de crecimiento sostenido para revertir ese empobrecimiento.

Estimador Mensual de la Actividad Económica

De cara a lo que vendrá hay certezas y dudas.

Primera. De no mediar imprevistos, la comparación interanual seguirá arrojando variaciones positivas y es muy probable que las mismas se incrementen en magnitud durante los próximos dos meses, dado que el punto de comparación será poco exigente (julio y agosto 2016), para luego estabilizarse y/o menguar hacia fin de año.

Segundo. El 3,5% anual pronosticado en la Ley de Presupuesto 2017 parecería ser demasiado exigente. En particular, para alcanzar ese valor, es necesario que el nivel de actividad local promedie un ritmo de alza interanual de 5% durante el segundo semestre. Algo que de cara al tercer trimestre no sería tan utópico, pero que si es más difícil de cara al último. En tanto, para promediar un crecimiento de 3% anual, el segundo semestre debería registrar un alza promedio anual de 4,5%. Algo que sigue siendo exigente, pero está mucho más cerca. Para alcanzar un registro de 2,8% anual, más en línea con la mediana del REM, se requiere un alza promedio de 4% anual en segundo semestre.

Tercero. Desde el punto de vista de las variaciones mensuales de la serie con ajuste estacional habrá que ver hasta qué punto la magnitud y la continuidad de los signos positivos no se verá afectada por el mayor nivel de la incertidumbre asociada al inicio del proceso electoral.