Trabajadores petroleros tomaron yacimiento en Comodoro Rivadavia por despidos

Trabajadores petroleros de la empresa Tecpetrol decidieron tomar de manera pacífica el yacimiento ‘El tordillo’, ubicado a 27 kilómetros de Comodoro Rivadavia, para buscar frenar “la ola de despidos que esa operadora está produciendo en la cuenca del golfo San Jorge”.

Según denunciaron los trabajadores, 167 operarios tercerizados recibieran ayer telegramas que comunicaban su cesantía.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores del petróleo y gas privados del Chubut, Jorge Ávila, explicó a Télam que “la medida se mantendrá hasta el próximo jueves, día en que vence la conciliación obligatoria, y si no retrotraen los telegramas de despido seguirá la medida, pero mucho más dura”.

El sindicalista enumeró que “en la nueva ola de telegramas de despidos” aparecen las empresas de servicio Burgwardt, San Antonio y LS Argentina, y opinó que existe una “política de desalentar las inversiones petroleras”.

Desde el gremio aseguraron que cada 24 horas concurre un escribano para constatar el estado de las instalaciones de Tecpetrol en el yacimiento El Tordillo, sobre el extremo sur chubutense, para que de fe pública de que los bienes de la compañía están en buenas condiciones y bajo resguardo.

“Hemos venido cediendo posiciones con tal de sostener los puestos de trabajo, aceptamos la reducción horaria y la quita de horas extras, lo que repercute en el salario, pero ya no podemos seguir cediendo sobre todo con empresas como esta que lograron concesiones hasta el 2047”, recordó Ávila.

La crisis en el sector petrolero comenzó con la caída del precio internacional del crudo, cuyo valor interno fue sostenido por un subsidio del Estado nacional a través de una resolución del Ministerio de Energía vigente hasta el 31 de diciembre de 2016, que fijó un aporte de u$s 10 por barril siempre y cuando el Brent no superara los u$s 47,50.