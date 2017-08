Vidal: "Si ganara Cristina, sentiría que tengo que seguir trabajando y mucho"

A menos de dos semanas de las PASO, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal consideró hoy “minoritario” el sector de la sociedad que apoya a la expresidenta y candidata a senadora Cristina Fernández, y se preguntó por qué los postulantes de Unidad Ciudadana “se esconden y no dan la cara” frente a los votantes.

En diálogo con radio Mitre, Vidal reconoció que hay “un sector en la sociedad que se siente identificado con la propuesta y el modelo” de Cristina Fernández, pero remarcó que “es minoritario”.

Consultada sobre qué pasaría si la exjefa de Estado se impone en las elecciones en la Provincia, sostuvo: “Sentiría que tengo que seguir trabajando y mucho para las elecciones de octubre”.

La mandataria admitió que en la provincia de Buenos Aires hay ciudadanos “desencantados” con el Gobierno porque las políticas oficiales aún no los benefició, pero pidió a la gente que vaya a votar: “Nosotros no somos necios, los vamos a escuchar y vamos a trabajar en consecuencia”.

Al advertir sobre el “silencio” de su antecesor Daniel Scioli, aspirante a diputado nacional por el espacio que lidera la expresidenta, Vidal sostuvo que es una “situación bastante rara” que los candidatos de esa corriente “no se enfrenten a la sociedad” en plena campaña electoral.

Cuando se le consultó cómo interpreta que Scioli, a quien reiteradamente acusó de haber dejado una provincia “quebrada” se presente como candidato en las próximas elecciones, Vidal enfatizó que “el primero que debería explicarlo es él”.

En esta línea, remarcó: “Scioli no quiere hablar con ningún medio; es una situación bastante rara la que ocurre con Unidad Ciudadana, porque sus candidatos no hablan, no se enfrentan a la sociedad”.

