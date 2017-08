Gobierno llevará al Congreso la extensión voluntaria de la edad jubilatoria

El Gobierno avaló ayer, en declaraciones públicas, la idea de extender la edad jubilatoria en forma voluntaria. Pero, incómodo por la repercusión antes de las elecciones legislativas, indicó que no es un proyecto de corto plazo y que deberá consensuarse con la oposición en el Congreso.

"No hay un proyecto, no hay un plan en el corto plazo. Lo que hay es una ley de Reparación Histórica que dispuso la formación de una comisión de notables para que en 2019 surja una política de Estado" sobre el tema, aseguró el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a Crónica TV. Y remarcó que una vez que esa comisión se expida "será el Congreso el que tenga que discutir" las eventuales reformas y, en virtud de que el oficialismo no cuenta con mayoría legislativa, "no va a haber nada unilateral".

Las declaraciones de Peña fueron horas después de que el director ejecutivo de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, diera el visto bueno a la posibilidad de extender de manera optativa la edad jubilatoria, que había adelantado El Cronista: "Mi opinión es que lo ideal sería tener un sistema, como he leído que tienen otros países, donde la edad es voluntaria, es decir, el trabajador tiene la opción, después de los 65 en el caso del hombre, o después de los 60 en el caso de la mujer, de seguir trabajando", dijo a La Red.

Y coincidió con el jefe de Gabinete que "no hay actualmente en el Ejecutivo o en el Legislativo" un proyecto sobre ese aspecto en particular, aunque recordó que "el Gobierno presentó el año pasado en el Congreso una propuesta para que dentro de los próximos tres años se debata el régimen previsional argentino". Y que aún no se conformó la comisión especial para debatir el proyecto.

Ese proyecto, Basavilbaso dijo, "sí estableció que el sistema tiene que ser público", por lo que cerró la puerta a un eventual regreso de las AFJP.

"Para mí (la edad) no es inamovible", consideró Basavilbaso, y enfatizó que "lo ideal es que el sistema sea por edad voluntaria". Y agregó: "El Gobierno pone incentivos para que si la persona está bien físicamente y quiere seguir trabajando, pueda seguir, y eso le signifique una mejor jubilación en el futuro".

"En la Argentina cada año la expectativa de vida se alarga en dos meses. Los argentinos tenemos cada vez menos hijos, lo que hace que haya cada vez menos aportantes. Casi todos los países de la región están analizando cambios en el sistema en función de que cada día hay mayor expectativa de vida", justificó Basavilbaso.

El Cronista publicó ayer que, como parte de la reforma previsional, el gobierno evalúa extender en cinco años y en forma voluntaria la edad para jubilarse para los hombres y que las personas accedan a un haber proporcional a sus años de aportes, complementario a la pensión universal, cuando no lleguen a los 30 obligatorios.

Se basa en que anualmente unas 50.000 personas siguen trabajando y no se jubilan cuando cumplen con la edad legal, de 60 para las mujeres y 65 para los hombres. En promedio, se jubilan tres años más tarde de lo obligatorio porque desean seguir trabajando o porque no llegan a los 30 años de aportes.

Rechazo de la oposición

El diputado nacional y precandidato a senador por 1País, Sergio Massa, declaró: "De ninguna manera vamos a autorizar que se corra la edad jubilatoria". Y amplió: "Si a un chico de 20 años le cuesta conseguir trabajo, imaginate a una mujer de 65. Hoy diciendo que la edad sería optativa están mintiendo porque eso ya existe. Lo que el Gobierno está haciendo es preparar el camino para modificar el sistema jubilatorio, porque quieren, igual que como hizo Cavallo, meterle la mano en el bolsillo a los jubilados".

Al respecto, la diputada y candidata massista y especialista en temas previsionales Mirta Tundis, sostuvo que "no se trata de aumentar la edad, se trata de aumentar el trabajo en blanco".

Para Hugo Yasky, candidato a diputado por Unión Ciudadana, la suba voluntaria de la edad jubilatoria "es el preámbulo de la extensión de la edad jubilatoria en forma compulsiva".

"Creemos que en un país donde el desempleo juvenil llega al 50% no tiene sentido elevar la edad para la jubilación para los que han cumplido su ciclo laboral", explicó. "Y tampoco va a resolver el tema del déficit (previsional), que es lo que se quiere realmente resolver, que tiene que ver con la caída del salario, que en la práctica genera la caída de aportes, y la proliferación de trabajadores no registrados, que se acerca al 40%, más la tasa de desocupación que creció".

Para el secretario General de CTA, la mayor expectativa de vida "no tendría que ser relevante al momento de definir la edad tope para la vida laboral".