Macri: "Pensar que estuvimos cerca de seguir el camino de Venezuela"

La crisis política y social que atraviesa Venezuela se metió en la agenda nacional, incluso a sólo 12 días de las elecciones primarias legislativas, Ayer, durante el acto de campaña que encabezó por la tarde en Santa Fe, el presidente Mauricio Macri, comparó la situación del país sudamericano con lo que hubiera sido el futuro de la Argentina si el kirchnerismo se imponía en las últimas presidenciales. "Veía las imágenes que se vienen reiterando hace meses y años, cada vez peor, con más violencia, agresión y abandono. Pensar que estuvimos cerca de ese camino", señaló.

En línea con la decisión del Gobierno de desconocer los resultados de la Asamblea General Constituyente convocada por Nicolás Maduro, Macri insistió sobre la situación venezolana en declaraciones al portal Infobae. "No veo una salida rápida para tanta violencia", afirmó, y sostuvo que "es muy triste lo que se está viviendo en Venezuela". El mandatario expresó su "solidaridad con el pueblo venezolano" y señaló que, a causa de la crisis que afecta al país caribeño, la Argentina está "recibiendo a muchos venezolanos cada semana, que vienen a trabajar y son bienvenidos".

Macri impulsa con otros líderes de la región la iniciativa para que el Mercosur aplique la denominada cláusula democrática establecida por el "Protocolo de Ushuaia" a Venezuela: este mecanismo plantea excluir del bloque económico a cualquier Estado miembro en cuyo territorio se hayan violado derechos humanos o se haya roto el régimen democrático, tras una serie de consultas que por el momento no tuvo éxito.

"No estamos lejos de la cláusula democrática" afirmó por su parte el canciller Jorge Faurie, al insistir en que "hoy en Venezuela no hay democracia". Faurie ratificó que los integrantes del Mercosur tendrán una nueva reunión para debatir sobre la situación de Caracas y que esperan "poder concretarla con mucha brevedad", tras la reciente cumbre de Mendoza.

Para el martes próximo fue convocada la reunión de cancilleres convocada por Perú. Se realiza en Lima con la presencia de ministros de diez países de la región. Perú fue uno de los países que se bajó de la declaración firmada por el Mercosur en Mendoza hace dos semanas por considerar que el documento era muy lavado.

Faurie sostuvo ayer que, tras el pase de mando en Mendoza, "la presidencia pro témpore brasileña está analizando cómo hacer la convocatoria a un nuevo encuentro, y ver en qué momento seguimos si hay disposición al diálogo". Además, agregó: "Aplicar la cláusula es una medida sancionatoria de carácter declarativo: declara que los países del Mercosur no reconocemos a Venezuela como un país donde esté vigente la democracia. Esta es la expectativa que tienen Paraguay, Argentina y Brasil. Esperamos que Uruguay nos acompañe".

Sobre la validez de la Constituyente, Faurie explicó que la Argentina no reconoce el resultado porque "es contradictorio con la propia Constitución que se dieron los venezolanos bajo la presidencia de Hugo Chávez" y "no reconoce una voluntad sustantiva de gran parte de la población de Venezuela". Según el canciller, todo eso "apunta a la perpetuación del actual gobierno y a no realizar las elecciones tal cual están previstas en 2018", para renovar autoridades del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con datos del gobierno de Maduro, más de ocho millones de venezolanos habrían votado el domingo en las elecciones en las que se eligieron a los integrantes de una futura Asamblea Constituyente, aunque la oposición chavista asegura que solo participó de los comicios el 12% del padrón.