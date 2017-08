Ducati en venta: Harley Davidson y Benetton interesados

La automotriz alemana Volkswagen puso en venta su famosa marca de motos Ducati y al menos cinco grandes empresas internacionales ya hicieron ofertas, aún sin "éxito". Las cifras propuestas oscilan entre 1300 millones y 1500 millones de euros, es decir hasta cerca de u$s 1800 millones. Según fuentes del mercado, la familia italiana Benetton y la marca Harley Davidson son las que más cerca están de concretar la compra aunque fuentes de Volkswagen no descartan que la operación se demore por discrepancias en el Consejo de Supervisión de la terminal que todavía no dio su venia.

Ducati es una marca de motos clásica, de las más reconocidas en todo el mundo, propiedad de Audi, la firma de lujo de VW. En la Argentina, se trata de una pequeña división dentro de la terminal alemana, que comercializa las motos en el mercado interno. En el país, Ducati tiene una pequeña participación en las ventas generales de un mercado liderado por Zanella, Honda y Motomel. En el primer semestre de este año se vendieron 433 motos Ducati, un 0,1% del total pero el doble de lo que se había vendido en ese período del año pasado.

Entre las propuestas que se escucharon para la posible compra de Ducati, la última fue la del grupo inversor de la familia Benetton. Aunque la dueña de la marca de ropa United Colors of Benetton atraviesa en los últimos años dificultades financieras conocidas, habría ofertado más de u$s 1400 millones para quedarse con la fabricante de motos.

En el caso de Harley Davidson, el monto habría sido aún mayor, en torno a los u$s 1800 millones. En el mercado aseguran que emisarios de la compañía estuvieron "in situ" estudiando la producción y los libros contables de Ducati.

En la lista inicial de interesados había también dos firmas de motocicletas asiáticas: Eicher Motors y Bajaj Auto. Y también la compra de la marca estuvo bajo estudio de fondos de capital privado como CVC Capital Parners y Advent.

Bajaj fue de los que estuvo más cerca, según fuentes de VW. Se trata de una firma india del rubro que conoce perfectamente el presente y el potencial de Ducati. Según medios alemanes, aunque se trata de un fabricante asiático, el grupo es dueño mayoritario de KTM, un referente de motos en ese continente y sus recursos económicos superan los 13.000 millones de euros. Hace una semana, el presidente del grupo Rajiv Bajaj recordó esa cifra y se mostró optimista sobre la posible compra de Ducati. Estamos cerca de firmar una alianza prometedora. Todavía no es seguro, pero si ocurre abrirá muchísimas posibilidades para la compañía. Por este motivo guardamos nuestro dinero con nosotros, de este modo, cuando llega una oportunidad como ésta, estamos preparados", dijo a los medios.

La firma automotriz estadounidense Polaris Industries y el dueño anterior de Ducati, Investindustrial (que la vendió a Audi en 2012), el francés PAI y Bain Capital también sonaron como posibles candidatos a quedarse con la empresa, pero habrían quedado fuera de la pista ante ofertas de mayor cuantía.

La decisión de vender Ducati está vinculada con que Volkswagen, el mayor fabricante europeo de automóviles, está revisando varios de sus activos en un intento por dejar atrás un escándalo de emisiones que le obligó a pagar miles de millones de dólares en multas y arreglos.