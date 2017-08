Volando alto y bajo

Una nueva temporada del Super Rugby está llegando a su fin. Lejos de los primeros puestos, Jaguares cosechó 33 puntos, producto de siete triunfos y ocho derrotas. Esa performance lo ubicó en la tercera posición de la Conferencia de África 2, detrás de Lions y Sharks.

Entre los puntos más flojos, están las formaciones fijas: acumuló un 85,2% de pelotas ganadas en el line y un 84% en el scrum, cifras que lo posicionaron entre los tres equipos con peores registros. En la comparación entre 2016 y 2017, lo primero que se debe destacar es que no fueron los mismos rivales. No es un dato menor que los conjuntos de Nueva Zelanda son los más fuertes y que este año se pudieron evitar.

Paso a paso

Tras la victoria frente a Southern Kings en Port Elizabeth el combinado nacional no pudo sostener ese envión inicial y cayó ante Stormers en Ciudad del Cabo siete días más tarde. Después, lo mejor se vio en Buenos Aires. No solo porque el elenco argentino apiló tres éxitos consecutivos ante Lions, Cheetahs y Reds, sino porque también exhibió un juego sólido, contundente y efectivo.

Inesperadamente, todo lo manifestado por el plantel conducido por Raúl Pérez se dilapidó en una nueva gira por Sudáfrica: Sharks, Bulls y Lions mantuvieron a Jaguares muy lejos de su máximo nivel. De vuelta en el Estadio de Vélez Sarsfield, el efecto perduró en los partidos siguientes. Sharks, Force, Brumbies y Kings hicieron méritos para festejar en la Capital Federal, y hasta Sunwolves, uno de los participantes más débiles, estuvo a pocos minutos de un triunfo para Japón.

Sin chances de clasificar a la siguiente instancia, el equipo local cerró su participación con dos resultados favorables en Australia. Sus víctimas fueron Waratahs y Rebels, en dos encuentros muy distintos: frente a los Tahs, Jaguares sacó una buena diferencia en el primer tiempo, y ante el combinado de Melbourne, en cambio, debió reaccionar en el complemento para celebrar.

Análisis

Ahora bien, ¿qué se puede rescatar de este segundo año? Hubo momentos, principalmente en las primeras fechas, donde el combinado argentino jugó bien: se observaron jugadores confiados en ataque, con una efectividad abrumadora y dispuestos a arremeter desde cualquier sector de la cancha. Fue el caso de Joaquín Tuculet, Jerónimo de la Fuente, Ramiro Moyano y Emiliano Boffelli aparecieron entre los players más destacados de la temporada.

En contrapartida, se debe seguir haciendo foco en tres ítems fundamentales, coinciden los expertos: el factor mental, las formaciones fijas y la indisciplina. Allí parece estar la clave para mejorar la toma de decisiones, disminuir la cantidad de penales y acrecentar la capacidad para cerrar los partidos. Otra de las preocupaciones repara en aquellas situaciones donde el equipo se mostró sin un rumbo claro, padeciendo la jerarquía de rivales de peso.

Conclusiones

La desesperación por observar a la franquicia en los play-offs debe ponerse en contexto. Para los analistas, está claro que a otros elencos le tomó mucho tiempo alcanzar esa instancia. Tampoco se puede esperar que el team argentino apile rivales por doquier, más allá del fervor que generó el cuarto puesto logrado por algunos de estos jugadores en el Mundial de Inglaterra 2015. Los expertos insisten que la clasificación llegará como resultado de un proceso de consolidación, cuando el plantel se presente firme en todas sus líneas.

Será el desafío del nuevo staff, porque Raúl Pérez confirmó que no seguirá al frente del plantel argentino. Uno de los aspirantes a reemplazarlo es Mario Ledesma, quien trabaja junto al actual Head-Coach del Seleccionado de Australia, Michael Cheika. Sin embargo, el contrato del ex hooker de Los Pumas terminaría en 2019. Desde la Unión Argentina de Rugby no hubo, hasta el momento, ninguna comunicación oficial al respecto.

En cambio, sí está confirmado que Tomás Cubelli retornará al país tras su paso por Brumbies. El medio scrum surgido en Belgrano Athletic será un refuerzo para Jaguares, que seguirá contando con referentes y, simultáneamente, le continuará ofreciendo rodaje internacional a los más jóvenes, en el marco de una franquicia que buscará alternar más altos que bajos.

Defensa

Jaguares apoyó 49 tries y presentó un 82,8% de efectividad en defensa, siendo Highlanders el mejor con 86,8%.