Rugby Championship: novedades y objetivos de cada seleccionado

El Rugby Championship volverá a captar toda la atención ovalada del hemisferio sur. La competencia, que se disputará entre el 19 de agosto y el 7 de octubre, pondrá en juego un nuevo trofeo: Nueva Zelanda buscará repetir el título conseguido en cuatro oportunidades, pero Sudáfrica, Australia y Argentina buscarán sorprenderlo.

Más allá de los números desfavorables, la Argentina presenta un dato esperanzador: los éxitos alcanzados se dieron en las últimas tres ediciones (Australia, en 2014; Sudáfrica, en 2015 y 2016). Justamente en 2015, el representativo albiceleste finalizó en la tercera ubicación. En el resto de las ocasiones, concluyó en el último escalón.

Las sumas también marcan que Nicolás Sánchez, con 157 puntos, es el máximo goleador del seleccionado nacional en el torneo. Otro protagonista es Juan Imhoff quien, a pesar de no ser convocado por desempeñarse en el Racing 92 de Francia, se mantiene como try-man con cinco conquistas. Otro es Martín Landajo: uno de cinco jugadores que jugó los 27 encuentros junto a Kieran Read, Brian Habana, Tendai Mtawarira y Adriaan Strauss. Detrás, Agustín Creevy (24), Lucas González Amorosino, Juan Manuel Leguizamón y Sánchez (21), y Tomás Cubelli (20).

Argentina

Para afrontar este compromiso, Daniel Hourcade convocó a 33 jugadores. Los nombres no presentan modificaciones significativas en referencia a lo visto en Jaguares durante el primer semestre, aunque sí contará con la vuelta de Cubelli, ya recuperado de su lesión en la rodilla. También se destacan las presencias de Gonzalo Bertranou y Emiliano Boffelli, aún sin experiencia en la competencia. Similar es el caso de Bautista Ezcurra, con la observación de que el back surgido en Hindú todavía no sumó minutos con la camiseta del XV argentino.

Varios son los players que vieron acción en la ventana de junio. Aquellos que estuvieron ausentes por lesión tomaron rodaje en las últimas semanas, junto a Argentina XV, que afrontó dos amistosos ante el Toulon de Francia. Es el caso de Tomás Lavanini, Marcos Kremer y Manuel Montero. A las prácticas de Los Pumas se sumaron cuatro invitados que podrán ser tenidos en cuenta: Felipe Arregui, Ignacio Larrague, Germán Schulz y Agustín Gómez di Nardo.

"El equipo está con buen ánimo después de lo que fue la gira por Australia con Jaguares. Seguramente nos vamos a encontrar con un equipo muy motivado y con muchas ganas de encarar este torneo tan importante", sostiene Hourcade, quien además le brinda vital importancia a las victorias ante Waratahs y Rebels: "Han sido fundamentales los dos triunfos y los pasajes de buen juego mostrado frente a ambos equipos. El envión anímico ayuda mucho", resume el tucumano.

Respecto de las metas propuestas por el staff técnico, Hourcade señala: "Los objetivos pasan por tratar de jugar bien y, como consecuencia, llegar a un buen resultado. Sabemos que vamos a enfrentar a los mejores equipos del mundo. Queremos estar a la altura y jugar un buen rugby".

El Rugby Championship representará una exigencia diferente a los compromisos de junio, donde Los Pumas cayeron en dos oportunidades ante Inglaterra y vencieron a Georgia en el último enfrentamiento. "Ahora, nos vamos a enfrentar a rivales que juegan distinto, para lo cual analizaremos una estrategia específica para cada partido, pero sin salirnos de nuestra idea de juego", completa el Head-Coach argentino sobre los Springboks, All Blacks y Wallabies.

Sudáfrica

En cuanto al primer rival, cabe recordar que, luego de varios pasos en falso, Allister Coetzee logró encauzar el camino de los Boks. Las tres victorias sobre Francia, correspondientes a la serie de junio, sacaron del ojo de la tormenta al entrenador sudafricano, quien había recibido fuertes críticas durante 2016 por las pálidas actuaciones de su seleccionado.

Hace algunas semanas, Coetzee empezó a delinear los objetivos en el Rugby Championship. Si bien no confirmó el plantel definitivo para encarar el debut frente a Los Pumas, sí condujo entrenamientos con aquellos jugadores que no estaban afectados a los play-offs del Super Rugby. Sin Pat Lambie, quien sufrió una severa concusión que lo tendrá fuera de las canchas hasta fin de año, lo más destacado fue la inclusión de Handré Pollard y Lionel Cronjé. "Todos los Boks en actividad jugaron muy bien y esperamos que traigan ese nivel cuando nos reunamos para encarar el Rugby Championship", aseguró Coetzee en un encuentro organizado por la SARU (South African Rugby Union).

Nueva Zelanda

Después de haber igualado a serie ante los British & Irish Lions, gran parte del plantel de los All Blacks debió enfocarse en las instancias finales del Super Rugby. Es que cuatro de las cinco franquicias kiwis accedieron a la definición, por lo que Steve Hansen aún no tuvo tiempo para reunirlos nuevamente. Es cierto que los resultados ante el combinado de las islas Británicas no fueron los esperados por el seleccionado maorí, pero tampoco debe quedar relegado el debut de dos jugadores inexpertos en el plano internacional: Jordie Barrett y Ngani Laumape. Y lo hicieron de gran manera, con un try cada uno.

De cara al Rugby Championship, también podría significar el estreno de David Havili, Vince Aso y James Lowe. Solo resta saber si Hansen los tendrá en cuenta para el certamen o si seguirá adelante con el plantel que jugó en junio.

Australia

Finalmente, en el caso de los Wallabies, no resultaron fáciles los compromisos de junio. Los de amarillo vencieron con autoridad a Fiji, pero cayeron ante Escocia y debieron reaccionar para superar a Italia. En consecuencia, Michael Cheika empezó a probar variantes para el Rugby Championship.

Inicialmente, el entrenador aussie organizó una concentración nacional reducida y citó a 11 jugadores sin caps. También incluyó en la práctica a Pek Cowan, Tetera Faulkner, Taniela Tupou e Izaia Perese, aunque, sin lugar a dudas, los movimientos de Kurtley Beale se llevaron toda la atención.

"Tenemos mucho trabajo para hacer hasta el 19 de agosto, cuando recibiremos a Nueva Zelanda en Sydney. Ese trabajo comenzó en junio, tratamos de mantener algo de eso a lo largo de las últimas rondas de Super Rugby y ahora empezamos a buscar otro nivel", proyectó Cheika, según informan desde la Unión de Rugby de Australia (ARU, por sus siglas en inglés).

Historial

Desde el inicio del Championship, en 2012, Los Pumas disputaron 27 partidos: ganaron 3, empataron 1 y perdieron 23.

El plantel de Los Pumas

Nahuel Tetaz Chaparro

Lucas Noguera Paz

Santiago García Botta

Agustín Creevy

Julián Montoya

Ramiro Herrera

Enrique Pieretto

Guido Petti

Tomás Lavanini

Matías Alemanno

Marcos Kremer

Juan Manuel Leguizamón

Tomás Lezana

Pablo Matera

Rodrigo Báez

Benjamín Macome

Javier Ortega Desio

Leonardo Senatore

Martín Landajo

Tomás Cubelli

Gonzalo Bertranou

Nicolás Sánchez

Santiago González Iglesias

Juan Martín Hernández

Bautista Ezcurra

Jerónimo de la Fuente

Matías Moroni

Matías Orlando

Santiago Cordero

Manuel Montero

Ramiro Moyano

Joaquín Tuculet

Emiliano Boffelli