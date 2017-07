Espert: "El dólar subió por temor a Cristina, pero no está fuera de control"

Tras la suba del dólar últimas semanas, el economista José Luis Espert descartó que la divisa esté "fuera de control" del Banco Central (BCRA) y afirmó que el incremento sigue el ritmo de la inflación, aunque ponderó la influencia de la precandidatura de Cristina Kirchner.

"No hay nada fuera de control por ahora. El BCRA puede dejar el dólar donde quiera, no sé dónde quiere dejarlo. Cuando un país empieza un proceso de endeudamiento como el de Argentina, es conveniente hacer una devaluación sustancial para que se llegue a una convergencia y no se repitan errores del pasado como en la convertibilidad", comentó el economista en diálogo con TN, junto a Martín Tetaz.

Por otro lado, Espert consideró que la precandidatura a senadora de Cristina Kirchner fue uno de los factores de hicieron que el dólar se incrementara dos pesos en tres semanas, si bien insistió en que no espera que la divisa aumente mucho más hasta fin de año.

"En una economía de alta inflación de 21 ó 22% como esta, que se mueva el dólar a ese ritmo me parece sano. Después a la larga se complica mucho. El factor Cristina no fue menor en esta pequeña 'corrida'. En lo conceptual, lo razonable es que todo se indexe con la inflación, incluso el dólar. Pero el dólar promedio del primer semestre es de $ 15,07, en tres semanas subió dos pesos. Justo desde que se anunció la precandidatura de Cristina, que funcionó como disparador", afirmó.

Y añadió: "Puede ser que algo pase a precios, en especial el que casi llegó a $ 18, puede pasar al período de agosto. El Central no va a cumplir la meta de 12-17%, y menos con este movimiento del dólar."

En cuanto a la situación económica, el economista reconoció que el país está en vías de recuperación, pero relativizó el crecimiento de este año al contrastarlo con el estancamiento que atraviesa la Argentina desde 2012, y calificó a Florencio Randazzo, a Sergio Massa y a Cristina como "mitómanos".

"Argentina, gracias al gobierno de Macri, recuperó las estadísticas. El Indec no miente, Todesca está haciendo un gran trabajo, junto con el Ministerio de Trabajo y el Banco Central. Los tres muestran que la economía empezó a crecer. Pero tenés una recuperación de 3% en una economía que hace cinco años que no crece. Massa, Randazzo, Cristina, son todos los mitómanos que dejaron al país al borde de una crisis. Son parte del problema. Lo que digan ellos no pueden ni compararse con los datos de tres instituciones honorables", señaló.

En ese sentido, Espert sostuvo que el presidente, Mauricio Macri, no realizó los cambios necesarios e insistió en cuestionar la cerrazón comercial, las políticas de proteccionismo, las leyes laborales y el déficit fiscal.

"El gradualismo que se convirtió en religión hace que unos miren el vaso medio lleno y otros que miren el vaso medio vacío. Argentina tiene que hacer algo diferente. ¿Sabés por qué discutimos siempre la inflación, el déficit, el dólar? Porque hacemos siempre lo mismo. Lo que está haciendo Macri puede funcionar unos años, pero no es sostenible. Tenemos proteccionismo sustituidor de importaciones, fisco amplio y leyes laborales del fascismo. Argentina está diseñada para venderle todo al mundo", dijo.

Por otro lado, el economista negó la existencia de una apertura indiscriminada del comercio exterior, al relativizar el aumento de productos extranjeros al afirmar que el dólar "está barato", y apuntó contra los empresarios manufactureros y textiles sustituidores de importaciones.

"Es mentira la apertura indiscriminada de importaciones. Las importaciones que 'duelen' al empresario industrial son los bienes de consumo, no los de capital. El tema es que tenés el dólar barato todavía y se te cuelan algunas importaciones. El rojo comercial es porque cayeron exportaciones, no por aluvión de importaciones. Pasa que estos empresarios cazaron 12 años en el gallinero amparados por Cristina que decía la estupidez de que si fuera por ella 'no importaría ni un clavo'", afirmó.

Y concluyó: "Los del sector textil tienen que contar toda la película. No te cuentan que fueron los que más ganaron durante toda la década ganada y que ahora tuvieron que ajustarse un poco. Es así la vida."