Pablo Moyano: “La mayoría de los trabajadores optará entre Cristina o Massa”

El secretario adjunto del gremio de Camioneros Pablo Moyano ratificó hoy la marcha de la CGT para el 22 de agosto, advirtió sobre un posible paro general y consideró que en las próximas elecciones legislativas ‘la gran mayoría de los trabajadores va a optar entre Cristina (Kirchner) o (Sergio) Massa en octubre”.



“Se ratificó la marcha del 22 de agosto y como no habrá respuestas del Gobierno seguramente se irá al camino del paro. Se dará naturalmente. Es un gobierno que no escucha los reclamos de los trabajadores‘, sostuvo Moyano.



En esta línea, el líder gremial explicó que ‘se ha decidido profundizar las medidas contra el Gobierno‘ y aseguró que si las autoridades nacionales ‘insisten con la reforma laboral, va a haber una resistencia muy importante del sindicalismo‘.



De esta manera, el referente de Camioneros rechazó las posibles modificaciones que podría hacer el Ejecutivo en materia de trabajo y que buscaría bajar los costos laborales y reducir la conflictividad entre los empleados y las empresas.



‘El Gobierno está preparando un camino, ojalá no ocurra, que si ganan en octubre tienen todo allanado para hacer una reforma laboral como hicieron en Brasil. Si llegan a ganar estos en octubre, te la ponen en la frente‘, señaló Moyano en declaraciones a Radio 10.



Por otra parte, el sindicalista también cuestionó el acto que dio el sábado pasado el presidente Mauricio Macri para inaugurar oficialmente la 131 Exposición Rural: ‘Parecía un cumpleaños de 15 o cuando entra una novia al casamiento. Fue recibido con aplausos‘.



‘No es difícil ver que hay más pobreza, más gente viviendo en la calle, más chicos. Los funcionarios viven en una burbuja, no ven la realidad. Hay cada vez más pobreza, más gente en la calle‘, agregó.



Finalmente, Moyano también se refirió a las próximas elecciones legislativas y analizó que en los comicios ‘la gente le va a hacer sentir su malestar‘ al oficialismo.



En este sentido opinó que ‘la gran mayoría de los trabajadores‘ van a optar en las urnas por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, o por la expresidenta Cristina Kirchner, ambos candidatos a senadores nacionales en la provincia de Buenos Aires.



‘No digo a quién hay votar, yo digo a quiénes no tendríamos que votar. El voto anti-gobierno va a ser entre Cristina y Massa, dependiendo quién salga segundo en las PASO u ojalá primero‘, sostuvo.