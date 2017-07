Desde esta noche, habrá más paros rotativos en el subte

Los ‘metrodelegados‘ retomarán esta noche los paros rotativos en el subte y el premetro, en reclamo de un aumento salarial de 25 por ciento más una suma fija para paliar la inflación del año último, con una huelga de 21 a 23 en las líneas D y E, y el premetro.



“Desde el viernes último, no tenemos contacto con la Subsecretaría de Trabajo porteña ni con (la empresa concesionaria) Metrovías, por lo que seguiremos con los paros rotativos‘, dijo el secretario de Prensa del sindicato AGTSyP, Enrique Rositto.



La medida comenzó el jueves último con la no prestación del servicio entre las 21 y las 23 en las líneas A y H.



Los ‘metrodelegados‘ tienen previsto concretar paros también mañana en las líneas B y C, de 5 a 7.



Sin embargo, Rositto aseguró que ‘el objetivo‘ del sindicato es ‘retomar la mesa de diálogo‘, a la que se habían sentado el viernes 21 de julio junto a funcionarios de la Subsecretaría de Trabajo porteña y Metrovías, en la que recibieron la oferta de 22,8 por ciento de incremento salarial.

La empresa Metrovías, en tanto, aseguró que ya existe un acuerdo paritario firmado y por lo tanto consideró “inentendible la decisión sindical de dejar a miles de personas sin poder utilizar el subte para trasladarse por la Ciudad”.

Anticipó, además, que “ante el carácter ilegal de la medida”, realizará “la denuncia correspondiente ante las autoridades laborales para su inmediata intervención y llevará adelante todas las acciones necesarias con el objetivo de evitar la afectación del servicio”.