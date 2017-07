Peña no descartó una reforma jubilatoria, pero dijo que no será en el corto plazo El jefe de Gabinete aseguró que no existe un proyecto en ese sentido, pero no cerró completamente la posibilidad. "La ley de Reparación Histórica dispuso la formación de una comisión de notables para que en 2019 surja una política de Estado", explicó.