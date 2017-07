Las ON de YPF recibieron calificación positiva de Fitch y S&P

Las consultoras de riesgo Fitch y Standard & Poor’s coincidieron en calificar con ‘B‘ a las obligaciones negociables (ON) que YPF emitió el 18 de julio último por US$ 750 millones.

Así lo informó el director de Relaciones con los Inversores de la petrolera argentina, Diego Celaá, a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

YPF colocó ON a 10 años por u$s 750 millones con una tasa de 6,95% anual, por encima de los u$s 500 millones que la petrolera buscaba en el mercado de capitales.

Por su parte, FCA Compañía Financiera, controlada por el Grupo Fiat, emitió ON por $ 262 millones, con vencimiento el 1 de agosto de 2019, y un interés de 4,2 puntos porcentuales, por encima de la tasa Badlar, actualmente en 20,375% anual, en una operación que tuvo como agentes colocadores a los bancos ICBC y Galicia.



Los intereses serán pagaderos el 1 de noviembre de 2017; el 1 de febrero, 1 de mayo, 1 de agosto y 1 de noviembre de 2018; y el 1 de febrero, 1 de mayo y al vencimiento en 2019.