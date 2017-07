Con un dólar a $ 18,10, el Central no tendría costo por intervenir

Desde enero de 2016, el Banco Central (BCRA) compró casi u$s 22.000 millones, un monto que se sumó a sus reservas, a un costo neto de u$s 640 millones. Sin embargo, el reciente salto del tipo de cambio redujo el costo de la intervención cambiara en casi u$s 1.200 millones. Incluso, bajo la administración de Cambiemos, el Central "saldría hecho" si el dólar subiera a $ 18,10.

Este dato se desprende del informe de Elypsis "¿Cuánto cuesta acumular reservas?", donde explican que en ausencia de controles cambiarios y de capitales, el costo de intervenir en el mercado cambiario sin efecto monetario (de modo esterilizado) es la suma del diferencial de tasas entre pesos y dólares y la variación del tipo de cambio nominal. En definitiva: la inversa del carry trade.

"Dado que al intervenir el Banco Central toma la posición espejo del inversor cambiario, lo que aquel pierde lo gana este último: el costo de la intervención es igual a la ganancia del carry trade", señala el estudio.

Tal como recuerda Diego Martinez Burzaco, director MB Inversiones, la suba del tipo de cambio ayuda al BCRA a mejorar el resultado financiero por la colocación de sus reservas en dólares. "Si sube el dólar implica más ganancias en pesos", resumió. De todas formas, el experto opinó que "hay una psicosis por el dólar que es una enfermedad propia de una sociedad como la Argentina, ya que hace tres meses se hablaba de súper retraso cambiario y ahora crece la desesperación porque subió un 12,5% en el año, lo mismo que la inflación y las Lebac".

En cuanto al costo de la intervención el cambio de Gobierno, para estimarlo se calcula el acumulado neto de compras de divisas, que es el luego corregido por el cambio en la cotización del tipo de cambio y por el diferencial de tasas de interés devengado.

"Desde enero de 2016 el Banco Central compro u$s 21.900 millones por los que pagó u$s 640 millones, una estimación que resulta de considerar el costo del carry trade que surge del diferencial entre la tasa de Lebac y la tasa libre de riesgo de Estados unidos, u$s 3.800 millones, al que deben restarse las ganancias por valuación, en u$s 3.100 millones", detallan.

A su vez, indican que se redujo el costo de intervención cambiaria en casi u$s 1.200 millones porque las ganancias por valuación en julio permitieron reducir el costo de la compra de reserva de u$s 1.400 millones a fines de junio a u$s 640 millones al 24 de julio (último dato oficial), luego de ajustar por el costo de carry trade para este mes.

"En ese sentido, si la intervención cambiaria es anticíclica, cuando el peso regresa a su equilibrio, el costo de intervención cae o incluso se vuelve ganancia", agregan. Las reservas del Central finalizaron el viernes en u$s 47.096 millones, mientras que al momento en que Cambiemos llegó al gobierno las arcas registraban u$s 24.862 millones.