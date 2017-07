Bancos del interior se suman al 50% de descuento en súper

Para reactivar el consumo de cara a las elecciones, los gobiernos de Formosa y Corrientes se sumaron a la promoción del 50% de descuento en supermercados que primereó el Bapro.



"En Formosa, comprá más, pagá menos". Con este latiguillo, el gobernador Gildo Insfrán anunció un plan para reactivar el consumo de cara a las PASO y a las legislativas de octubre.

A diferencia del Banco Provincia, el tope de devolución será el doble, ya que los 82.557 titulares de tarjeta de débito del Banco Formosa podrán hacer compras de alimentos por $ 3000 el jueves 10 y el mismo monto el lunes 21 en 147 comercios adheridos, pero excluye bebidas, muebles y electro. El reintegro será a los siete días en la cuenta bancaria y los comercios que quieran podrán sumarse a la promoción. Los súper ponen el 10%, la provincia el 20% y el banco otro 20%.



La provincia tiene el 31% de la entidad, donde también participa con un 8% Claudio Belocopitt, de Swiss Medical.



Desde este mes, el Banco de Corrientes se sumó al 50% de descuento en compras con tarjeta de débito en supermercados durante todos los miércoles, con un tope de devolución de $ 1500.



Para la provincia, el objetivo de la promoción es fortalecer el consumo, acelerar la rotación y acrecentar el dinero bancario.



La promo del Bapro, en tanto, será desdoblada: el 16 y 23 de agosto, ya que en la segunda quincena del mes suelen caer las ventas de los híper, porque en las primeras dos semanas hay una compra más habitual por el cambio de mes.



En junio, ambas partes absorbieron 25% cada una, pero en julio fue 30% el Bapro y 20% los súper, que quieren bajar ese porcentaje al 15%, o que sea sólo con tarjeta de débito o de crédito, pero no con ambas opciones, para que no se desborden las operaciones. Las cadenas se quejan que su costo financiero es alto, y que no les genera ventas nuevas, sino que la gente simplemente adelanta las compras.



A su vez, la experiencia para el cliente es mala por las interminables filas que se generan, y el super debe reforzar la línea de cajas y seguridad, lo que el genera mayor gasto. Las cadenas ganan cuando la gente gasta más de $ 3000, pero los tickets no suelen pasarse mucho más que eso.