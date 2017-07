"La tecnología para mejorar los negocios está, lo que falta es un cambio cultural"

Aunque vive en Miami junto a su "familia rodante", y antes lo hizo en Brasil y en México, Martín Méndez no pierde su acento rosarino. En la "ciudad de la bandera" se crió, estudió y fundó su primera empresa. Y hoy vuelve cada vez que puede, ya que Neoris, la compañía de servicios tecnológicos de la que es CEO, tiene allí una de sus sedes.



La firma surgió como un spin off (desprendimiento) del departamento de sistemas de la gigante mexicana de la construcción CEMEX, a comienzos de los 2000. Hoy, con 3600 empleados (800 de ellos en Argentina) provee servicios de consultoría e integración de sistemas a empresas en más de 50 países.



"Estamos atravesando una transformación digital, con tecnologías como big data, inteligencia artificial, robótica y business analytics que están impactando en todos los sectores, desde servicios financieros hasta salud, construcción y logística", comentó a El Cronista en un diálogo que la agenda terminó de definir que fuera telefónico. En él también dio su visión sobre el desarrollo de la industria del software en el país.



En un contexto de caída de la mayor parte de las actividades económicas, el sector del software y servicios informáticos parece ser una de las excepciones, ¿a qué lo adjudica?

Esta es una industria es muy dinámica y está basada en capital intelectual. No hay grandes barreras para exportar y el mundo, independientemente de la coyuntura, está demandando estos servicios porque todas las industrias necesitan transformarse y apalancarse en la tecnología para mejorar el negocio



¿Cuáles son los sectores que más se verán impactados por el cambio tecnológico?

Prácticamente todos los sectores. Desde la industria financiera hasta el agro y la logística. Hoy el sistema de almacenamiento, carga y transporte de mercaderías es caro, ineficiente y se pierde mucho tiempo. En Puerto San Martín, por ejemplo, a pocos kilómetros de Rosario, en época de cosecha se ven largas filas de camiones congestionando la ruta mientras esperan para cargar y descargar. Con la aplicación de tecnología se podrían coordinar mejor estas actividades, descentralizando la operatoria en playas provisorias. Para los productores, estamos desarrollando un robot que es capaz de sembrar, aplicar fertilizante y cosechar en grandes extensiones. En la industria de la construcción, ya se pueden diseñar casas con realidad virtual, construirlas con impresoras 3D y enviar drones para inspeccionar las obras. Las tecnologías para mejorar los negocios están disponibles, lo que falta es un cambio cultural.



¿Qué ventajas tiene Argentina para competir en este contexto de desarrollos tecnológicos?

Tenemos recursos humanos capacitados, y estamos en un lugar geográfico en el que compartimos el mismo uso horario con Nueva York, además de que en ocho horas de avión llegamos a otros mercados.



¿Cuáles son las desventajas?

Bueno, el costo laboral es significativo, pero no debemos competir por costo sino por calidad. Enfocarnos en determinadas soluciones para segmentos específicos, como hicimos, por ejemplo para el sector salud.



¿Y la inflación?

La inflación nos complica... nos obliga a especular con incrementos a la hora de presupuestar un proyecto, le pone más riesgo. Pero, al menos en nuestro caso, nunca ha sido la causa para que se caiga un proyecto.



¿Están las empresas argentinas invirtiendo en tecnología?

Muchas están esperando a ver qué pasará con la economía tras las elecciones (parlamentarias)... pero la realidad es que ir hacia la transformación digital es una decisión estratégica, que no debe tomarse por cuestiones coyunturales. En algunos sectores, como el de salud, hubo inversiones importantes este año. Nosotros cerramos contrato con tres prestadoras, para implementar servicios en la nube de turnos, historia clínica online, interconsultas y facturación. Todo el desarrollo lo hicimos en Argentina, y lo estamos exportando a Chile, Colombia y México.



¿Cómo ve la economía en este año electoral?

Creo que estamos en un momento de transición. La economía no está bien, pero tengo la esperanza de que el Gobierno encuentre respuestas a problemas importantes como la inflación y el desempleo.