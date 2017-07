Trabajar en Google, por ojos argentinos: "Si no opinás, creen que no aportás valor"

Recorrer las oficinas de Google en San Francisco es caminar una miniciudad: sala de juegos, con mesas de pool y máquinas tipo flippers, peluquería, cine, gimnasio, bar con entrada oculta hacia una sala de poker y, al final, una enorme terraza, con vista al puente de la Bahía, menos famoso que el Golden Gate pero igual de imponente, donde chicas y chicos conversan en actitud after office.



¿Cómo es trabajar en el corazón de Silicon Valley, para los argentinos?



La compañía tiene una central en Mountain View y varias más a lo largo de San Francisco con más de 20.000 empleados. El argentino Tomás Flier, de 29 años y egresado de la carrera de Ciencias Políticas, es uno de ellos.





Está instalado desde hace 10 meses y es el responsable de producto y de Marketing de Google Photos para todos los mercados, excepto los Estados Unidos. Más allá de los beneficios conocidos como la comida libre disponible todo el tiempo y los espacios comunes para relajarse, lo que más valora es el modelo de lateral leadership, donde las decisiones no son tomadas sólo por los jefes.



"Hay más intercambio de ideas y la gente está comprometida y convencida con su trabajo", destacó. Apenas llegó, adoptó una actitud de escuchar para aprender.



Pero se dio cuenta que eso no era bien visto. "Si no participás creen que no podés agregar valor. Más allá de que no tengas experiencia, están esperando tu opinión".



En las mismas oficinas donde trabaja, toma clases de piano en la sede de Mountain View hay ocho pianos de cola y sesiones de kinesiología.



También puede pedir que le cubran hasta el 66% del valor de cualquier estudio y destinar 20% de su tiempo de trabajo a cualquier proyecto de la compañía, aunque no forme parte de ese equipo.



Su vida se reparte entre la oficina de San Francisco, a la que llega en bicicleta, y en la sede central de Mountain View. Un servicio de buses, equipado con wifi y escritorios, traslada a los empleados en un viaje que dura más de una hora.



Comparte sus ratos libres en la empresa con más de una decena de argentinos que también trabajan allí.



Como la diversidad es clave, todos participan de dos cursos llamados Bias busting y Unconsciuous bias que los preparan para enfrentar sus prejuicios y saber cómo actuar cuando un colega realiza comentarios inapropiados.