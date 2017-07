CIDH reclamó la domiciliaria para Milagro Sala ante “la excepcionalidad” de su situación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio lugar hoy a la medida cautelar solicitada por la defensa de Milagro Sala, y basó su decisión en que el Estado argentino sigue sin cumplir la resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU de liberar a la dirigente, por lo que reclamó que las autoridades "adopten medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario" o algún otro mecanismo de fiscalización electrónica.

"Tras valorar la información aportada por el Estado argentino y los solicitantes, así como las constataciones realizadas en su visita el 16 de junio de 2017, la Comisión concluyó que la señora Milagro Sala se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable", informó la CIDH en un comunicado de prensa.

En una resolución de 66 puntos firmada por Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la CIDH, el organismo parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) dio lugar al planteo de la defensa de Sala, y le remarcó al Estado argentino que no cumplió con la resolución del Grupo de Trabajo de la ONU, que había considerado arbitraria la prisión de la dirigente, al tiempo que había reclamado su liberación inmediata. Además, la CIDH recordó que ya se había pronunciado sobre esto mismo el 2 de diciembre pasado, cuando había indicado que la Argentina debía dar pronta respuesta a la recomendación del Grupo de Trabajo especial de la ONU.

En el punto 45, la CIDH indicó que "considera pertinente reiterar una vez más que, tal y como indicó en su comunicado de prensa de 2 de diciembre de 2016, el Estado de Argentina de conformidad con sus obligaciones internacionales se encuentra obligado a atender la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que determinó que la detención de la señora Sala es arbitraria, llamando a su liberación inmediata".

Más adelante, en el apartado 61 de la resolución, el organismo de la OEA le solicitó al Estado argentino que "adopte las medidas para garantizar la vida e integridad personal" de Milagro Sala. Además, resolvió que "tomando en cuenta la excepcionalidad de la prisión preventiva y el agravamiento de la situación riesgo a la vida e integridad personal como resultado de las particularidades que contiene la continuidad de la privación de la libertad", las autoridades deben adoptar "medidas alternativas a la detención preventiva", como el "arresto domiciliario" o bien que "la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica".

Además de estas resoluciones, la CIDH indicó que dentro de los próximos 15 días contados a partir de hoy, el Estado argentino debe informar sobre "la adpción de las medidas cautelares requeridas y actualice dicha información en forma periódica".

La CIDH no tiene entre sus atributos revisar la situación procesal de la dirigente, porque eso debe ser analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Respuesta del Gobierno nacional: comunicará la resolución a las autoridades judiciales de Jujuy

A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia de la Nación informó que enviará la resolución a las autoridades judiciales y administrativas de la provincia de Jujuy "para su conocimiento e intervención", en el marco del "pleno respeto a la independencia de poderes".

"Respecto de las medidas solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado Argentino, en relación a las condiciones de detención de la señora Milagro Sala –tendientes a garantizar su integridad personal-, el Gobierno Nacional comunicará dicha solicitud a las autoridades judiciales y administrativas de la Provincia de Jujuy para su conocimiento e intervención, en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y las autonomías provinciales", dice el texto del comunicado enviado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Además, la cartera que conduce Germán Garavano indicó que "el Gobierno Nacional reafirma su apoyo y respeto al sistema interamericano de derechos humanos, reiterando su compromiso con la defensa de las garantías individuales, para avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia".

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, en tanto, indicó en declaraciones a Radio Nacional que "la CIDH no habló de cese de la detención sino de analizar alternativas" de arresto.

Gobierno de Jujuy: sin respuesta hasta que no llegue la notificación formal

En diálogo con Cronista.com, desde la gobernación de Jujuy indicaron que no harán comentarios sobre la situación hasta que no llegue la notificación formal con la resolución, al tiempo que remarcaron que compete a la Justicia porque ellos no intervienen con ese poder.

"Es un tema de la Justicia, no nuestro", le dijeron a este medio desde la gobernación jujeña.

Según confirmó este diario, el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, se encuentra actualmente en Jujuy.

CELS: Milagro Sala no puede permanecer en la cárcel en estas circunstancias

"Milagro no puede permanecer en la cárcel en estas circunstancias", dijo, enfático, Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, durante una conferencia de prensa que brindaron para dar a conocer la resolución de la CIDH.

Verbitsky remarcó que celebra que el Estado argentino reafirme su apoyo al sistema interamericano de Derechos Humanos, pero que es el garante y tiene que velar por el cumplimiento de la resolución de la Comisión.

Sobre el plazo en el que estiman desde el CELS que se produzca la eventual liberación de la dirigente, Verbitsky indicó que "eso debe ocurrir a muy corto plazo".

En diálogo con Radio Nacional, el periodista remarcó que "la CIDH no concedió nunca antes una cautelar sobre la libertad de una persona, es un hecho histórico".

Gastón Chillier, director Ejecutivo de la organización, señaló también que "no" imaginan "un escenario en la que el Estado incumpla con una medida cautelar".

"La responsabilidad del cumplimiento es del Estado nacional. En ese sentido el estado nacional es el responsable y dentro de 15 días deberán informar cómo ha cumplido la resolución a la CIDH", aseguró Chillier.