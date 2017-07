Macri: "El cambio no es que los problemas iban a desaparecer"

El presidente Mauricio Macri reiteró esta tarde que "19 meses atrás" el país estaba "al borde de una crisis como la de 2001" y sostuvo que "el cambio no es que los problemas van a desaparecer" sino "reconocerlos y encararlos".



"Son 19 meses y uno mira atrás y ve que estábamos en el borde de una crisis como la de 2001", expresó el Presidente al encabezar un acto de campaña de Cambiemos en el distrito bonaerense de Tandil.



Además, indicó: "¿Qué es el cambio? No es que los problemas iban a desaparecer, no es eso lo que dijimos hace casi dos años atrás. Lo que dijimos es que había que reconocer los problemas, encararlos con la verdad y con las manos limpias ".

A dos semanas de que se disputen las PASO, Macri llamó en tanto a "volver a derrotar el miedo" de "aquellos que ahora tienen todas las soluciones pero que no solo no las aplicaron sino que dejaron un país en ruinas".