Redrado: "La Argentina sigue siendo muy sensible a los movimientos cambiarios"

"No es lo mismo tener un dólar a $16 que a $18, porque se traslada a precios y también a la formación de expectativas" afirmó Redrado.

Con una suba del dólar de más del 15% desde abril, la pregunta obligada es saber si es peligroso dejar que el tipo de cambio flote tan libremente, permitiendo la aceleración que en las últimas semanas experimenta el billete verde. Para el extitular del Banco Central, la falla principal de este Gobierno es que está dejando de lado la historia y la idiosincrasia argentina en lo que a formación de precios se refiere. “La Argentina sigue siendo muy sensible a los movimientos cambiarios”, aseguró el economista en diálogo con FM Millenium.

Para el economista, "es saludable tener un modelo de flotación libre, como por ejemplo en Brasil, en donde cambia el valor de la moneda pero no impacta en los precios ni en el sector productivo pero la historia y la idiosincrasia de la formación de precios en la Argentina es diferente".

"Seguimos siendo muy sensibles a los movimientos cambiarios, el componente importado de insumos en la producción nacional es muy alto. No es lo mismo tener un dólar a $ 16 que a $ 18, porque se traslada a precios y también a la formación de expectativas", afirmó.

El exdirector del Central aseguró: "No me preocupa que se mueva el tipo de cambio porque a la Argentina le sobran dólares, pero sí creo que el ritmo de suba no se condice con el resto de las variables económicas que registra el país".

"Me llama la atención que el Gobierno haga gala de su gradualismo en las políticas fiscales y tenga una política de shock en la cuestión cambiaria. Para este momento de transición de la economía local yo aconsejo una flotación administrada, no tapar el sol con las manos, pero morigerar los picos y los valles. El Banco Central tiene el poder de fuego para hacerlo", concluyó.