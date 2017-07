Desde los Estados Unidos, busca cambiar el mundo del trabajo para las mujeres

El mundo de la tecnología y los emprendimientos no escapa a las dificultades de las mujeres para ocupar espacios de liderazgo. Durante esta semana, más de 30 startups de países emergentes están participando de un programa de mentoría desarrollado por Google, en su sede de San Francisco. En el encuentro de Google, las emprendedoras mujeres compartieron sus historias sobre cómo tuvieron que abrarse camino en el mundo de la tecnología. Y las dificultades se comparten en lugares tan lejanos como Brasil, Polonia, Nigeria y Filipinas. Cuatro startups de esos países están lideradas por mujeres.

En las oficinas donde temporalmente trabajan los emprendedores, circulan "mentores", fundadores de empresas, CEOs y gurúes tecnológicos globales identificados con tarjetas rojas. Entre tantos hombres, se destaca una "mentora". Es la argentina Silvina Moschini, la creadora de la plataforma She Works, que permite a mujeres con conocimientos en tecnología y comunicación postularse para empleos freelance y remotos en empresas de todo el mundo.

"La plataforma ayuda a resolver el problema de desempleo en las mujeres. Ellas se esmeran muchísimo por terminar su carrera y, sin embargo, cuando tienen familia tienen que elegir entre vida profesional y personal", destacó Moschini, que está instalada en San Francisco. En los Estados Unidos, las estadísticas muestran que una de cada dos mujeres que tienen hijos abandona su trabajo. "Tenés talento supercalificado que no es aprovechado. Las mujeres salen del mercado laboral en mitad de su carrera. Esto hace que pocas lleguen a los puestos de dirección", señaló.

¿Se puede mejorar esta situación? Según Moschini, las propuestas de las empresas desde más días de vacaciones hasta congelar óvulos no resuelven el problema de base. "La mujer necesita más tiempo para criar a sus hijos. Pero no es todo o nada. Vivimos en 2017 y el mundo del trabajo tiene que cambiar, no podemos trabajar con modelos de los 70 cuando existe tecnología que mejora el trabajo remoto", explicó.

La plataforma funciona como una "nube" de talento y cambia el modelo tradicional, donde las empresas publicaban una posición y esperaban que la gente se postule. "Buscamos jerarquizar el talento. Como las actrices, somos sus representantes, pero lo hacemos usando tecnología", precisó. La clave es la "inteligencia artificial", que permite encontrar las mejores combinaciones entre lo que buscan las empresas y las candidatas y, además, el sistema va "aprendiendo" en base al historial.

A través de She Works se otorgan capacitaciones y certificaciones a las postulantes con el fin de achicar la brecha entre las habilidades demandadas hoy por el mercado y la oferta. Por ejemplo, especialistas en data science. Las empresas también pueden calificar a las mujeres después de haberlas contratado, al estilo Uber. "Tu marca sos vos. Hoy los millennials quieren que las oportunidades los encuentren", observó.

Ya cuentan con 2000 postulantes y alianzas estratégicas con empresas que les ofrecen capacitación gratuita, entre ellas, Google y Microsoft. El objetivo es alcanzar 100.000 mujeres entrenadas y conectadas con oportunidades de trabajo en los próximos cinco años y el proyecto será presentado en 2018 en la reunión del G20 en la Argentina. "Un proyecto de Latinoamérica al mundo", se entusiasmó Moschini.

La emprendedora argentina, además, participó en un programa de la Casa Blanca, creando una plataforma de empleo remoto para refugiados. Y firmó un acuerdo con el Ministerio de Trabajo de Arabia Saudita para desarrollar tecnología de teletrabajo para las mujeres puedan trabajar en un mercado en el que no pueden compartir oficinas con hombres.