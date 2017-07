Los costos impactan en resultados de Tenaris

La empresa Tenaris, del grupo Techint, especializada en tubos sin costura para la industria petrolera, anunciaría menores ganancias en el segundo trimestre de 2017 con respecto al primero del año ante mayores costos de venta.

La siderúrgica, que tiene su sede en Luxemburgo, presentaría una utilidad promedio de u$s 72 millones para el período abril-junio, de acuerdo con una encuesta entre cuatro analistas locales y extranjeros que elaboró y distribuyó ayer Reuters.

En el primer trimestre la empresa había ganado u$s 205,1 millones y en el segundo trimestre del año pasado, la empresa perdió u$s 13,3 millones.

El sondeo de Reuters mostró cálculos de ganancias para el segundo trimestre del año que oscilaron entre los u$s 48 millones y los u$s 128 millones, con una mediana de u$s 56 millones. Respecto al trimestre anterior, "proyectamos una leve mejora en los precios y un crecimiento de 3,5 % en el volumen de ventas", dijeron analistas de Allaria Ledesma y Compañía.

"Consideramos una suba en los costos de venta, por lo que el EBITDA y el margen operativo serían similares al primer trimestre (de) 2017", agregó.

La casa de Bolsa estimó que el EBITDA –ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización– sería de u$s 210,8 millones de dólares.

La siderúrgica anunciará sus resultados trimestrales la semana próxima.