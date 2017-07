"Espero que Unidad Ciudadana sea un contrapeso al ajuste del Gobierno"

Osvaldo Santoro es actor, docente, concejal por el FPV del partido de 3 de Febrero y secretario de SAGAI, la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, entidad que se dedica a administrar los derechos de propiedad intelectual de los artistas. El público todavía lo recuerda por su personaje "Chappe" en Poliladron, o el padre abusivo que personificó en La celebración (2011), aunque Santoro le escapa a las etiquetas, al punto que se permite combinar su carrera actoral con la política. Hincha fanático de Racing, todos los lunes a las 20 se sube al escenario para protagonizar la obra Kilómetro Limbo, de Pedro Gundsen, en el teatro El Tinglado, mientras graba una novela para la TV pública (ver recuadro).

Santoro, quien además de ser artista, heredó de su padre el fervor por el peronismo, afirma, categórico, en un mano a mano con 3Días: "En la política ves una gama interesante de personajes: el político trabajador y generoso que se preocupa y ocupa de la gente, el que vive de eso, y el que intenta negociar. Pero, en definitiva, la política es el único medio posible para modificar la vida de la gente".

- En poco tiempo terminás tu mandato como concejal. ¿Qué significó para vos esta etapa?

- Sí, y reconozco que fue un período muy provechoso. La política es la única herramienta que tenemos los ciudadanos para modificar la realidad, porque la realidad es un aspecto muy difícil, muy complejo de manejar. Ahora tocó el comienzo de un nuevo gobierno, y todas las consecuencias que eso conlleva, como adaptarse a una nueva realidad, verificar como sigue todo de aquí en adelante y seguir trabajando dentro de lo que nosotros consideramos el justicialismo para que haya una justicia social verdadera.

- ¿Cómo evaluás la gestión de Mauricio Macri?

- El gobierno de Mauricio Macri no cumplió con las expectativas que seguramente tenían quienes lo votaron. Lo que están haciendo es todo lo contrario a lo que habían dicho en la campaña, tiene como un perfume de los años 90, y no porque yo esté en las antípodas del pensamiento, sino porque lo veo en la realidad. Creo que los objetivos que se han propuesto no se han alcanzado, o no se ven todavía, y no hay expectativas de que esto se modifique. El tema central es que no hay consumo. John Ford decía que le pagaba doble a sus empleados para que ellos mismos pudieran comprar sus autos. La esencia misma del capitalismo con el que estamos de acuerdo es la de un capitalismo responsable, no éste donde aparece una enorme especulación financiera que nos retrotrae a tiempos no tan lejanos y muy nefastos. Por ahora, al Gobierno no lo veo bien.

- ¿Qué temas te angustian?

- La pobreza y la inseguridad, son dos cosas que está padeciendo la sociedad hoy. El tema de la inseguridad viene de hace tiempo y nunca se ha tomado el toro por las astas. La pobreza puede generar inseguridad porque, aunque la persona sea honesta, si está en la extrema pobreza y no puede cubrir necesidades básicas, toma el camino más fácil que sería robar o delinquir. Creo que habría que considerar esos aspectos para tener una sociedad más justa. Para el peronismo siempre su bandera fue la justicia social y ahí hay que poner el énfasis, no separar ni agrietar las clases sociales. Hay que tratar de que la sociedad esté en armonía y que quien necesita, sea asistido.

- ¿Cuál es tu opinión sobre la candidatura de Cristina?

- Cristina sigue siendo la figura más relevante de la política argentina, la que tiene más apoyo popular. Creo que su figura es muy importante y lo ha demostrado en todos los niveles. Se puede estar o no de acuerdo, la pueden denigrar o defenestrar como lo han hecho los medios durante tantos años, pero vemos que sigue siendo popular, sigue siendo deseada como candidata, eso significa que hay un fondo, y a mí me importa el fondo y no la forma. Se ha ocupado de las necesidades de la gente. El suyo fue un gobierno que hizo crecer el país en muchos sentidos y ha descuidado otros. Quizá hubo que haber corregido cosas a tiempo y no se pudo.

-¿Estás de acuerdo con que los legisladores tengan fueros?

- Creo que los fueros no deberían existir, que es algo muy antiguo. Cada diputado tiene que ser responsable. Los de los fueros es como adelantarse a que uno pueda hacer una macana para que después lo salven. La Justicia es quien determina como actuar en esos casos.

- ¿Vas a apoyar al Frente Unidad Ciudadana en las PASO?

-Sí, pertenezco a ese espacio, no desde los bombos y platillos, sino desde el trabajo que he hecho hasta ahora. Seguiré trabajando sin la necesidad de renovar ningún cargo. Esperamos que Unidad Ciudadana sea un contrapeso a una serie de medidas que son antipopulares como el ajuste, los tarifazos y los despidos.

- ¿Creés que María Eugenia Vidal está haciendo buena gestión en la Provincia?

-María Eugenia es una figura interesante, atractiva desde sus formas, su manera de ser, pero a veces su obcecación, como fue el caso con el conflicto docente, podría haberse evitado y no tener como resultado la rispidez que generó en la sociedad. El aumento a los docentes aparece cerca de las elecciones y la impresión que tengo es que todo se adapta con todo. Las políticas nacionales tiñen todo el tiempo a las políticas provinciales y municipales. Imagino que si ella le diera más importancia a lo cultural, a lo social, que es fundamental, y al trabajo, podría ser una persona que tenga cierto futuro en la política.

- ¿Con qué país soñás?

-Con uno solidario, justo, donde uno pueda escuchar al otro y exista la tolerancia, más allá de las diferencias. Ojalá pueda verlo.