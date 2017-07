Fortalezas y debilidades de quienes moverán el amperímetro en las PASO

Ya lo decía Winston Churchill, primer ministro británico y uno de los grandes líderes de la Europa del siglo XX. "Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad".

Convertir las debilidades en fortalezas ha sido desde siempre la aspiración más brillante de los políticos en campaña. Aceptar el error y modificar lo que está equivocado, aunque los cambios siempre vengan por el lado que uno menos espera, suele ser el consejo de asesores y expertos para no perder terreno frente a los adversarios electorales. Pero no vamos a enredarnos aquí con sermones de management político ni consejos sobre prácticas new age en pos de mejorar el desarrollo personal. Simplemente, la idea es describir y analizar las ventajas y puntos flacos de aquellos que tendrán la responsabilidad de representarnos en el Congreso a partir del 10 de diciembre, en medio de la guerra de encuestas que se da a 16 días de las primarias, en especial en la provincia de Buenos Aires donde la paridad es indiscutible. Aún así, existen tendencias del comportamiento electoral bien definidas que vale la pena repasar.

Un estudio del Programa de Opinión Pública de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) sostiene que el 13,5% de los argentinos decide su voto dentro del cuarto oscuro, mientras que el 21,2% lo hace una semana antes de las elecciones. Sólo el 35% sabe a quien votará más allá de un mes previo a los comicios. No es todo. El 70% de los ciudadanos pensará en cómo está el país para decidir a quién votar.

Está claro que el bolsillo podría pesar más que el corazón o la cabeza a la hora de entrar al cuarto oscuro, pero también estará en juego la percepción sobre un modelo de país. Según la UAI, el 32,5% cree en ese slogan sobredimensionado del oficialismo, mientras que el 22% sostiene que lo que se define es un modelo de política económica. Otro 19,5% piensa que se decide la desaparición del kirchnerismo y el 15,4%, la finalización del macrismo.

En ese marco, ¿qué candidatos tienen hoy más posibilidades de crecer? ¿Quién tiene un techo gigante e inamovible? ¿A quién lo ayuda su carisma? ¿Cómo les afectará el voto útil? Cristina Kirchner, Esteban Bullrich, Sergio Massa, Florencio Randazzo, Elisa Carrió, Daniel Filmus y Martín Lousteau, entre otros, bajo la lupa de los que saben. Pasen y vean.

Cristina Kirchner-Fortalezas y oportunidades

La ex presidenta y candidata a senadora bonaerense por Unidad Ciudadana posee un piso de entre 27% y 30% de intención de voto, según destacan varias encuestas. Para Sergio Doval, director del Programa de Opinión Pública de la UAI, Cristina es la más carismática y eso se refleja en la base electoral que tiene. "Es la única dirigente con un conjunto de votantes que se sienten tan identificados con su propuesta".

Orlando DAdamo, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, coincide. "Entre sus ventajas figura el fuerte núcleo de votantes que la sigue y el descontento generalizado con la economía", destaca.

Luis Tonelli, profesor titular de Política Comparada de la Carrera de Ciencia Política de la UBA, también destaca su altísimo piso electoral, cercano al 30%. "Está la posibilidad de que la elección se convierta en una pelea de todos contra ella, y se divida su oposición, victimizándose", remarca.

Debilidades y amenazas

Todos los analistas coinciden en que el problema central de CFK es su techo, con una resistencia obstinada a levantarse, que llega a un 36% de votantes. "Es la política con mayor imagen negativa dentro de los candidatos. Las causas de corrupción inciden en general pero no afectan a su núcleo duro", dice DAdamo.



Doval se muestra de acuerdo: "Los casos de corrupción en torno a su gestión son un problema, pero la actitud planteada de no involucrarse evita la erosión de su imagen. Distinto será si ella es convocada por la Justicia".

Para Tonelli, su mayor desventaja es el voto "anti" que convoca, y que supera el 60%. "Una amenaza sería además que pase a modo Cristina Presidenta y vaya hacia el extremo en vez de ir hacia el centro, como lo obligó a ir a Scioli y así perdió", recuerda.

Esteban Bullrich-Fortalezas y oportunidades

El postulante de Cambiemos en la Provincia es hoy uno de los más silenciosos de la campaña, con un piso de votantes cercano al 28% y un techo de 36%. En ese marco, su principal ventaja, para DAdamo, es "el apoyo de Vidal y una actitud muy acorde con el de la gobernadora".

Fiel a su estilo, Tonelli coincide, pero apelando al humor: "Corre con el caballo de la comisaria y el comisario", remarca. Y cree que una oportunidad sería que "la elección se convierta en un plebiscito al programa a futuro de Cambiemos y se divida la oposición".



Doval destaca su discurso claro y contenedor. "A pesar del empate técnico que se da en la Provincia entre Cristina y Bullrich, es el postulante de Cambiemos quién más posibilidades de crecer tiene hoy, porque posee aún un 12,5% de desconocimiento en el electorado de la provincia", afirma.



Debilidades y amenazas

El analista de la UAI cree al mismo tiempo que su falta de conocimiento en la escena nacional respecto a las discusiones de la política es un gran problema, así como la falta de creación de una figura propia. "Está siendo el resultado de su propia persona y una transferencia de María Eugenia Vidal", dice.



Tonelli concuerda y agrega en la lista de males y dolencias a la falta de empatía con el votante bonaerense. "Es el único candidato no presidenciable y depende de recibir el carisma de Vidal y ser vehículo del apoyo de Macri", remarca.

DAdamo, por su parte, pone énfasis en el enojo de gran parte del electorado con la economía y los resabios del conflicto docente como desventajas.

- Sergio Massa

Fortalezas y oportunidades Con un piso de 16% y un techo de 26%, DAdamo considera que la fórmula del candidato a senador bonaerense por 1País con Margarita Stolbizer le abre la puerta a un electorado independiente distinto. "La alternativa opositora y su propuesta económica puede atraer a decepcionados de Cambiemos y a anti K", describe.

En la misma línea, Doval piensa que es el político con mayores posibilidad de cautivar a aquellos "fuera de la discusión de la grieta", que cada vez son más. "La alianza con Margarita Stolbizer blinda su figura y al espacio", destaca.

Tonelli prefiere la ironía: "Su principal fortaleza es su plasticidad y ambición de velociraptor tigrensis". Y advierte que si se da una disputa por quien tiene la culpa de la situación económica, Massa podría colarse por el medio con propuestas.

Debilidades y amenazas

El politólogo de la UBA considera al diputado como "una combinación de las manías de Néstor Kirchner por el poder y de Daniel Scioli por los medios que, no dosificadas, abonan su tendencia a irse al pasto".

DAdamo recuerda su pasado como jefe de Gabinete de CFK entre sus desgracias y destaca que si hay polarización puede repetir el porcentaje de 2015.

Para Doval, lo peor es "la falta de un orden comunicacional". "Las desinteligencias a la hora de operar en el espacio público, a veces con el oficialismo y otras con la oposición, lo hace perder el norte y genera confusión en su electorado", dice.

- Florencio Randazzo

Fortalezas y oportunidades Tonelli cree que su rival, por tipo de electorado, es Massa, espacio central que depende de que se mantenga la grieta. "Es conocido y se quedó con el sello del PJ", agrega.



Doval remarca "su carisma e inteligencia para comunicarse, así como los hitos de su gestión en el gobierno kirchnerista, que podrían convertirlo en uno de los posibles herederos del peronismo".

Debilidades y amenazas

Según el analista de la UBA, el ex ministro K "surge cuando ya el espacio electoral bonaerense aparece como todo loteado, debiendo morderle un cachito a cada candidato establecido. El riesgo es que obtenga menos de 5% en las PASO y se diluya en octubre".

El politólogo de UAI coincide: "Demoró demasiado en salir a la escena pública y su instalación en la sociedad no está llegando a madurar. Tiene un gran problema comunicacional porque no posee certezas diferenciadoras en su discurso".

Elisa Carrió- Fortalezas y oportunidades

La postulante oficialista a diputada en la Ciudad tiene los pronósticos más favorables, con un piso de 36% y un techo de 42%. "Es una candidata a medida de la Ciudad. En una legislativa, su imagen es muy buena y los rivales en este contexto son débiles. La economía pesa menos en CABA, agrupa al voto Cambiemos y a las clases medias anti K. Es ganadora segura", subraya DAdamo.



Doval menciona "su trayectoria en términos de coherencia y honestidad, ideales para representar a Cambiemos en su bastión electoral".

Debilidades y amenazas

Entre las amenazas figura una posible "hecatombe económica y cierto desgaste", dice el politólogo de la UB.

El analista de la UAI destaca, en tanto, que su techo se ha limitado. "Su propia imagen cada vez más se está diluyendo dentro de la del propio oficialismo. Eso le puede dar a futuro más dolores de cabeza que alegrías".

Daniel Filmus- Fortalezas y oportunidades

Con un piso de 18% y un techo de 25%, el ex ministro de Educación es el mejor candidato del cristinismo en CABA, según dice DAdamo. "Quedó demostrado en 2015 cuando el Frente para la Victoria llegó tercero lejos de los porcentajes que él había obtenido. Lo máximo a lo que puede aspirar es a superar el porcentaje de Mariano Recalde. Tiene posibilidades de ingresar por la minoría y recuperar el senador por CABA. Eso simbólicamente sería importante"



Doval cree que "es un candidato consistente, de buena presencia, que nunca ha estado vinculado en las discusiones más extremas del kirchnerismo. Además es una cara conocida para el votante porteño".

Debilidades y amenazas

"Su nombre es el de la derrota permanente en CABA y asociado a CFK hace que esta elección no vaya a ser la excepción", dispara DAdamo. Para Doval, la falta de una propuesta o figura novedosa, junto a la falta de desarrollo en canales digitales del candidato es una gran debilidad, teniendo en cuenta que los votantes kirchneristas suelen ser los más jóvenes".

Martin Lousteau-Fortalezas y oportunidades

Desarrollar el camino hacia el 2019 es una oportunidad real, tras la fortaleza de haber obtenido una importante base de votantes en 2015, augura Doval. DAdamo coincide y destaca además que con un piso de 11% y un techo de 20%, "tiene un perfil adecuado para la Ciudad".

Debilidades y amenazas

Haber sido ministro de CFK y embajador de Cambiemos figura entre sus desventajas. "Parece apresurada su postulación. Asumiendo que Carrió es casi invencible en CABA quizá le convendría confrontar con Filmus y buscar ser la alternativa opositora que bloquee al senador K", aconseja DAdamo.

Para el analista de la UAI, su salida de la Embajada de los Estados Unidos de una manera tan repentina, en un momento equivocado, generó rechazo por parte del electorado, que vio una jugada oportunista.