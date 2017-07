Cresud crece 4,3%, y el Merval propone una recuperación

Los papeles de Cresud trepan 4,36 por ciento, a 32,30 pesos cada uno y lideran los avances dentro del Merval, que insinúa una recuperación al ganar 0,19 por ciento en la apertura, hasta situarse en las 21.244,25 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registran Holcim (3,42%), Mirgor (1,19%), y Francés (1,08%).

Ayer, el Merval sumó su tercera caída consecutiva al perder 0,19%.

“Para hoy no se esperan indicadores relevantes económicos, pero en Wall Street continúan ingresando los resultados de los balances corporativos correspondientes al 2do trimestre. Esta semana es el turno del sector energético así como la semana anterior le toco al sector financiero”, explicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con Cronista.com.

“El Merval acumula en lo que va de julio una caída del 3,05% pero continúa mostrando una ganancia en lo que va del año de 25,33%”, añadió.

Según Trella, “para la jornada de hoy los inversores estarán atentos a ver si el índice Merval logra cambiar la racha negativa que viene mostrando en las últimas ruedas o profundiza la tendencia”.

El total negociado en acciones asciende a 3.504.639 pesos, con un balance de 19 papeles en alza, 12 en baja, y 5 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 retrocede 0,05%, el Descuento en dólares gana 0,32%, y el Descuento en pesos resta 0,13%.

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia bajista.

En ese contexto, los papeles de Globant se hunden 2,30%, hasta los u$s 46,25 cada uno, y lideran las caídas.

Los otros ajustes más importantes los registran Petrobras Argentina (-0,99%, u$s 10,95), Edenor (-0,94%, u$s 30,60), y TGS (-0,73%, u$s 14,98).

Como contrapartida, avanzan los ADRs de Irsa Inversiones y Representaciones (4,65%, u$s 23,20), Cresud (4,45%, u$s 18,56), y Telecom Argentina (0,80%, u$s 27,64).