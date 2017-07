Se podrá suscribir con dólares los fondos de inversión en moneda local

La Comisión Nacional de Valores (CNV) permitió la suscripción de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión (FCI) en distintas monedas mediante la Resolución 698, publicada ayer en el Boletín Oficial. "En concreto se permite la suscripción de FCI en distintas monedas siempre que garanticen el resguardo de los intereses de los cuotapartistas y estableciendo el pago de los rescates en la misma moneda y jurisdicción donde fue realizada la suscripción", detalló el ente regulador.



En rigor, la medida reestablece una posibilidad que existió hasta 2013, cuando estaban autorizados los fondos bimonetarios. Hasta entonces, la administradora de fondos registraba de forma interna la moneda de suscripción de cada inversor. Ahora, deberán emitir una cuotaparte distinta según la moneda y jurisdicción de la suscripción. Los FCI que ya están en funcionamiento deberán adecuar sus reglamentos. Para ello, la CNV habilitará hasta el 15 de septiembre un trámite express.



Aunque algunas administradoras de fondos todavía analizaban la Resolución en la tarde de ayer, en general, la medida fue bien recibida por la industria. Federico Diez, gerente general de Quinquela Fondos, comentó: "Esto facilita el acceso a los inversores locales y extranjeros, es decir, que amplía la demanda potencial de los fondos. Hasta ahora, quien quería suscribir un FCI argentino con dólares desde el exterior debía ingresar las divisas, convertirlas en billetes, venderlas y suscribir en pesos. Al momento de salir, había que hacer lo mismo.

Esto disminuye los costos transaccionales". El ejecutivo de Quinquela confirmó que ya están evaluando cuáles de sus fondos tramitarán ante el regulador la posibilidad de recibir suscripción en diversas monedas.



La CNV sostuvo que la medida "permitirá una mayor participación de inversores extranjeros en fondos nacionales, que se canalizarán hacia el desarrollo productivo y económico del país". En la misma línea se manifestó Sigrid Tolaba, CEO de Southern Trust: "Antes de 2013 había fondos bimonetarios que funcionaban muy bien. Es otra medida que contribuye a darle opciones a los ahorristas y toda libertad adicional es buenísima para fomentar el desarrollo de la industria. Podríamostener clientes locales que quieran ingresar con dólares, inversores locales con tenencias en el exterior o clientes puramente extranjeros".



Por su parte, Diego Falcone, head portfolio manager de Cohen, consideró que atraerá más a los inversores argentinos que a los extranjeros. "Me parece que los más interesados van a ser los argentinos que tienen dinero blanqueado en el exterior. Ahora van a poder transferir los dólares a una cuenta en Nueva York y comprar Lebac, por ejemplo. Además, las personas físicas que invierten en FCI no pagan Ganancias", afirmó.



La cantidad de individuos que invierten en FCI viene creciendo en los últimos dos años. En diciembre de 2015, había unos 120.000 cuotapartistas minoristas. Hoy, suman aproximadamente 345.000 y duplicaron su participación en la industria hasta llegar al 20%. Al respecto, Sigrid Tolaba concluyó: "Si bien esta medida no va a cambiar totalmente el desarrollo de los FCI, se suma al impulso que les dio el blanqueo y la emisión de Lebac, entre otras cuestiones".