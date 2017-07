El 85% de las Letes fue a las manos de los inversores minoristas

Las órdenes minoristas (inferiores a $ 50.000) arrasaron en la licitación de Letras del Tesoro en dólares (Letes) que cerró ayer, ya que se llevaron el 85% de los instrumentos a 196 días y el 86% de las que vencen en 350 días. A pesar de la racha alcista del dólar, los ahorristas no se dejaron tentar por inversiones de corto plazo y prefirieron asegurarse retornos en dólares de 2,80% y 3,07 con las Letes a 7 y 12 meses, respectivamente.



De esta manera, en la licitación que se llevó adelante este martes y miércoles, el Ministerio de Finanzas logró refinanciar la totalidad de los vencimientos de Letes. En total, se adjudicaron u$s 800 millones. De ese monto, u$s 500 millones fueron a los instrumentos con vencimiento el 9 de febrero de 2018 y u$s 300 millones a las Letes que expiran el 13 de julio de 2018.



Entre ambas emisiones se recibieron 7119 órdenes de compra y las ofertas más que duplicaron el monto que buscaba el Tesoro. En total, los inversores ofrecieron 1886 millones, de los cuales u$s 1247 millones fueron para la Lete más corta y u$s 639 millones para el tramo más largo. Esto fue en sentido contrario a lo que había sucedido en la licitación del 11 y 12 de julio, cuando se habían colocado Letes a 9 y 15 meses.



De acuerdo con el procedimiento que ya es habitual, el Ministerio de Finanzas adjudicó el total de las órdenes recibidas en por hasta u$s 50.000, inclusive. En cambio, a las ofertas del Tramo General se les aplicó un factor de prorrateo de 36,44% para las Letras a 196 días y de 44,99% para los instrumentos a 350 días.