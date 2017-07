Vidal presentó a sus postulantes: "No hay nada que esconder"

Fue un acto siguiendo al pie de la letra el manual duranbarbista: escenario de 360 grados, sentimentalismo, ausencia de apellidos, descripción de los postulantes con anécdotas personales, abrazos, globos y un cierre con el ya conocido mantra "Sí, se puede".

En Lanús, territorio amigo comandado por Néstor Grindetti, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal presentó a su aún poco conocido "equipo", los principales precandidatos de la boleta de Cambiemos para las próximas PASO del 13A: Esteban Bullrich y Gladys González (al Senado); Graciela Ocaña, Guillermo Montenegro y Héctor "Toty" Flores (Diputados).



"Cambiemos no tiene nombre personales, no es Mauricio Macri, no es María Eugenia Vidal, es la voz de los bonaerenses que dice se puede", arengó la mandataria, mirando a cámara, validando el concepto de "marca" del frente oficialista con el que la Casa Rosada aspira a imponer en los comicios legislativos en el principal distrito electoral, ante personalidades de peso específico en las encuestas, como la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner o el renovador Sergio Massa.

La apuesta es, además, a la transferencia de votos a partir de la figura de Vidal, la dirigente con mejor imagen del país, algo que hasta ahora ningún Gobierno logró (Martín Insaurralde, por ejemplo, lo sufrió en 2013).



"Este es el equipo de Cambiemos, en ellos y en cada uno de los candidatos no hay nada que esconder, los mostramos mirándolos a los ojos", se jactó, en otro tramo, la mandataria, rodeada de personas, con la primera fila destinada a los precandidatos, en la Sociedad de Fomento Manuel Belgrano. Pareció una chicana al spot de Unidad Ciudadana, en el que la ex Jefa de Estado recién aparece al final en la instantánea de la boleta.



En otro tramo, volvió a criticar elípticamente al kirchnerismo: "Ellos (por sus postulantes) no son candidatos testimoniales, no quieren ser presidentes, no están buscando otro cargo, no se van a ir de la provincia: se van a quedar acá como me quedé yo, peleando por los bonaerenses". También hubo otro párrafo que pareció dedicado al massismo, ex aliado del vidalismo y hoy peligroso por robo de electorado para Cambiemos: "Los miramos a los ojos a cada vecino de la Provincia y decimos la verdad. Somos coherentes, no somos un día una cosa y el otro, otra".



Si bien habían tomado antes el micrófono ("María Eugenia me dijo que abra el corazón y me deje llevar por los bonaerenses", fue la evangélica frase de Bullrich), fue la propia Vidal la encargada de presentarlos. "Esteban es un padrazo", definió al ex ministro de Educación; de Ocaña recordó que compraban la ropa en el mismo local de Haedo, y a "Toty" Flores le dedicó: "Un tipo al que lo miras y decís este buen tipo".