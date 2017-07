Aportes de campaña: el oficialismo recibe más que el kirchnerismo y Lousteau juntos

En la recta final hacia las Primarias, las alianzas y partidos políticos que competirán en la Ciudad comenzaron a recibir esta semana los más de $ 19 millones que las leyes nacionales y porteñas prevén como aportes destinados a solventar los gastos de campaña.



Por los números divulgados, y a los que accedió El Cronista, se constata que el oficialismo porteño, que en esta ocasión irá a las urnas con el sello Vamos Juntos, recibirá más dinero que sus perseguidores inmediatos, la alianza Unidad Porteña, que reúne a peronistas, kirchneristas y parte de la centroizquierda, y el frente Evolución, que reúne a radicales, socialistas e independientes bajo la impronta del ex embajador en Washington, Martín Lousteau. Las diferencias se deben, sobre todo, a los votos obtenidos en los últimos comicios.



Los aportes del Estado nacional contemplan la categoría de diputados, y vienen a solventar los costos de impresión de boletas, por un lado, y una porción de los gastos proselitistas. Por el primer rubro, Nación otorgará a cada lista $ 587.686,60 para contar con las boletas necesarias para cubrir un padrón que tiene algo más de dos millones y medio de electores, y otras sumas establecidas de acuerdo a los votos obtenidos en la última elección en la que se renovó la representación en el Congreso. En total, el Ministerio del Interior girará $ 13.576.541,44.



Por su parte, la Ciudad contribuye al financiamiento de la campaña electoral de los partidos, alianzas y confederaciones con un monto por elector que se fijó, para las PASO, en $ 2,55. En las Primarias, el Gobierno porteño destinará $ 6.554.050,80 entre los ocho partidos y las ocho alianzas que inscribieron candidatos a legisladores, y distribuirá a su vez espacios de publicidad en forma ecuánime en la vía pública en los últimos 15 días de actividad proselitista, de acuerdo al compromiso asumido semanas atrás con la mayoría de los frentes.



El dinero del Estado porteño se distribuye en parte de acuerdo a la cantidad de electores y, en parte, por el desempeño en la última elección. Dado que el PRO sumó a sus filas a la Coalición Cívica y al partido de Graciela Ocaña, que hace dos años estaban con Lousteau en ECO, Larreta se hizo un dinero extra que terminó afectando las cuentas del ex ministro de Economía. Así las cosas, Vamos Juntos, que encabeza con Elisa Carrió y Andy Freire, recibirá de Interior

$ 1.541.878,62, y de la caja de Hacienda porteña, $ 2.990.032,96, que suman $ 4.531.911,58. Visto en otra perspectiva, tendrá a disposición $ 1,76 por votante.



La lista de contribuciones estatales continúa con la alianza electoral Unidad Porteña, integrada por la lista Unidad Ciudadana, con Daniel Filmus y Mariano Recalde como precandidatos a diputado nacional y legislador porteño, respectivamente; la lista Honestidad y Coraje, que lleva al ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y Gustavo Vera en sendas categorías, y Ahora Buenos Aires, el espacio que postula a Itaí Hagman y a Jonathan Tea.

Esta alianza cobrará, en total, $ 2.552.974,80, correspondiendo $ 1.211.153,80 de fondos nacionales y $ 1.341.821 de aporte porteño. De acuerdo a voceros de la campaña, la plata se distribuirá en partes iguales. Son $ 850.991,60 por lista y 33 centavos por cada elector.



Mucho más atrás aparece Evolución, el espacio que propone a Martín Lousteau y a la periodista Débora Pérez Volpin. A ellos se les entregará $ 1.460.024,40 ($ 924.458,20 de Nación y $ 535.566,20 de Ciudad) que se corresponden con una contribución de $ 0,57 por elector. No muy lejos de ellos figura el espacio de Sergio Massa y Margarita Stolbizer en la capital: Avancemos hacia 1País Mejor. La lista que lleva a Matías Tombolini y Sergio Abrevaya obtendrá $ 1.151.274,92 ($ 0,45 por voto). El Top 5 lo completa el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que recibirá $ 1.065.785,67 ($ 0,41 por elector) para impulsar a Marcelo Ramal como diputado y Myriam Bregman como legisladora.