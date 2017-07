En campaña, Peña le garantizó a la UIA que la apertura económica será gradual

Con una actividad industrial que recién está asomando la cabeza después de largos meses de derrumbe, y ante reiterados reclamos por suba de costos por parte de los empresarios, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, le garantizó al comité ejecutivo de la UIA que la mayor apertura de la economía que el Gobierno planea no será inmediata atento a los problemas de competitividad que hoy tiene la Argentina. Almuerzo mediante, les reiteró además que enviarán el proyecto de ley de reforma tributaria al Congreso luego de las elecciones, y les pidió que colaboren con los legisladores en impulsar los cambios, ya que, aún ganando las elecciones, el oficialismo no tendrá mayoría en las cámaras y habrá mucho trabajo por hacer.



Tras una pequeña presentación del presidente de la UIA, Miguel Acevedo, los representantes de los diversos sectores y regiones miembros del comité expusieron sus distintas realidades. Y lo que quedó claro es que así como hay actividades que están comenzando a crecer, otros todavía siguen con fuertes caídas. Los rubros textil y del calzado siguen siendo los más afectados por la merma del consumo.



Peña asistió a la sede de la central fabril con el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, quien le envió un guiño a los industriales al revelar que tuvo una empresa de fabricación de quesos hace algunos años y debió lidiar con los problemas de la actividad. Ambos encararon la charla con un tono muy cordial y amigable y enviaron una clara señal de apoyo a la industria, a pesar de ser cuestionados por algunos sectores por la "desprotección" sufrida producto del derrumbe del mercado interno y del aumento de las importaciones.



El jefe de Gabinete reconoció la caída del consumo y lo adjudicó a la contracción del salario real, pero se mostró confiado en que con la baja de la inflación y el crecimiento económico, esa demanda se recuperará.



Quien planteó un escenario más preocupante fue el presidente de la Cámara del Calzado, Alberto Sellaro, al exponer sobre la contracción de las ventas y la suba del ingreso de producto del exterior. Aprovechó para pedir mayores controles en ese sentido. También se refirió a esta problemática el presidente de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), Luis Tendlarz.



Al respecto, Peña enfatizó que la Argentina es uno de los países más cerrados del mundo y que tendrá que ir abriéndose para ser más competitivos. De todas maneras, el funcionario admite que no puede hacerse de un día para el otro, ya que hay muchos sectores que todavía deben ser protegidos.



Peña y Lopetegui también se refirieron al ambicioso plan de infraestructura que planean llevar a cabo a partir del 2018, así como también a la reforma tributaria que enviarán después de octubre al Congreso, uno de los ejes principales de inquietud de los empresarios. El jefe de Gabinete los invitó a discutir sobre las distintas propuestas con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en tanto que el salteño José Urtubey pidió un tratamiento impositivo diferencial para las provincias del norte. Los funcionarios evitaron dar detalles sobre el borrador de proyecto que tienen en el Gobierno, pero tal como adelantó este diario, no habrá grandes sorpresas y los cambios tributarios serán muy graduales.



"Nosotros hablamos de una ley impositiva posible. Claramente nadie ve un cambio sustancial, pero sí es importante fijar un rumbo de hacia dónde vamos a ir en materia tributaria", señaló Acevedo.