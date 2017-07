A $ 250, "Dunkerque" se estrena con el ticket más caro de la historia argentina

En mayo de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 400.000 soldados aliados, casi la totalidad de la Fuerza Expedicionaria Británica, parte del ejército belga y tres unidades del ejército francés, se encuentran rodeados en la playa francesa de Dunkerque, atrapados entre las tropas alemanas y el mar, en un corredor de unos 97 km de largo y 24/40 km de ancho, mientras que los aviones enemigos los bombardean para evitar que regresen a su patria. Como "La batalla de Dunkerque" se conoce a la defensa militar y a la evacuación de estas fuerzas de forma casi milagrosa a bordo de 861 embarcaciones civiles como "Operación Dínamo".



Con un descomunal presupuesto de u$s 150 millones, el realizador inglés Christopher Nolan (se lleva u$s 20 millones y el 20% de la taquilla), conocido por films como "Memento", "Inception", "Insterstellar", o "El caballero de la noche asciende", escribió, coprodujo y por supuesto dirigió esta increíble historia que llega hoy a nuestro país, a las salas "normales", y al Imax de Norcenter, donde el precio de un sólo ticket costará $ 250, más del doble de lo que se paga por cualquier otro estreno común ($ 110 promedio), y casi más de $ 100 de lo que cotiza en esa misma sala "Transformers 3" ($ 160) que además es en 3D, una tecnología que no ofrece "Dunkerque".



Filmada desde tres perspectivas distintas: tierra, mar y aire, con poco diálogo y con el fin de crear suspenso a través de los detalles, la filmación inició en mayo de 2016 en Dunkerque, siguió en Países Bajos, Reino Unido y terminó en Los Angeles. En el rodaje se utilizaron rollos IMAX de gran formato y se requirió el uso de efectos especiales reales con el empleo de 6000 extras, la construcción de los botes utilizados durante la maniobra y el uso de aeronaves de la época para las secuencias aéreas. "Es como la Realidad Virtual, pero sin los visores", describió el propio cineasta británico a su film en el que combinó el celuloide amplio con película Super Panavision 65mm, para después distribuir y convertir toda su nueva producción en 70mm.



"Dunkerque", que se estrenó globalmente el 21 de julio y en pocos días lleva recaudados más de u$s 100 millones, recibió la aclamación unánime por parte de la crítica mundial, destacando su cinematografía, dirección, actuaciones y banda sonora compuesta por Hans Zimmer ("El Rey León", "Inception", "La delgada línea roja"). Ya es considerada por muchos medios como la mejor película de Nolan, y como uno de los dramas bélicos más espectaculares desde "Rescatando al soldado Ryan" (1998) de Steven Spielberg. Las actuaciones estuvieron a cargo de Tom Hardy, Harry Styles, el cantante de One Direction, y otras jóvenes y fulgurantes estrellas como Fionn Whitehead, Barry Keoghan, Cillian Murphy y Jack Lowden. También participa Kenneth Branagh.